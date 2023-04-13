Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:42
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
12:46
SON DAKİKA: Ahmet Şık'tan küstah sözler! PKK'yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...
SON DAKİKA HABERİ: HDP'den Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Ahmet Şık, terör örgütü PKK ile HDP arasında hatta Selahattin Demirtaş ile PKK arasında bir görüş ayrılığı olmadığını söyledi. Birinin barışı, birinin ise savaşı istediği yönündeki tartışmaları, 'Kandil'de Cemil bayık ile yaptığım görüşmeden biliyorum." diyerek reddeden Şık, alçak terör örgütünün binlerce sivili katletmesini görmezden gelerek, devleti suçlamayı da ihmal etmedi.