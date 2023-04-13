SON DAKİKA: Ahmet Şık’tan küstah sözler! PKK’yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...

HDP'den milletvekili seçilen daha sonra ise Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Ahmet Şık, katıldığı bir programda HDP ile PKK'nın aynı olduğunu, farklı düşünmediklerini söyledi. Selahattin Demirtaş'ın da PKK ile aynı görüşte olduğunu ifade eden Şık, devletin terörle mücadelesini karaladı, "Bu ülkede savaşı da devlet çıkarıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.