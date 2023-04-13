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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ahmet Şık'tan küstah sözler! PKK'yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:46

SON DAKİKA: Ahmet Şık'tan küstah sözler! PKK'yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...

SON DAKİKA HABERİ: HDP'den Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Ahmet Şık, terör örgütü PKK ile HDP arasında hatta Selahattin Demirtaş ile PKK arasında bir görüş ayrılığı olmadığını söyledi. Birinin barışı, birinin ise savaşı istediği yönündeki tartışmaları, 'Kandil'de Cemil bayık ile yaptığım görüşmeden biliyorum." diyerek reddeden Şık, alçak terör örgütünün binlerce sivili katletmesini görmezden gelerek, devleti suçlamayı da ihmal etmedi.

SON DAKİKA: Ahmet Şık’tan küstah sözler! PKK’yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...

HDP'den milletvekili seçilen daha sonra ise Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Ahmet Şık, katıldığı bir programda HDP ile PKK'nın aynı olduğunu, farklı düşünmediklerini söyledi. Selahattin Demirtaş'ın da PKK ile aynı görüşte olduğunu ifade eden Şık, devletin terörle mücadelesini karaladı, "Bu ülkede savaşı da devlet çıkarıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

SON DAKİKA: Ahmet Şık’tan küstah sözler! PKK’yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ, HDP VE PKK ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

HDP'den vekil seçilip TİP'e geçen Ahmet Şık, katıldığı bir canlı yayında Kandil'de terör elebaşı Cemil Bayık ile görüştüklerini vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

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SON DAKİKA: Ahmet Şık’tan küstah sözler! PKK’yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...

Şık, "Şu tezinize katılmıyorum, HDP ne kadar barışı önceliyorsa 'PKK aksi davranıyor' yorumunu kabul etmiyorum. Çünkü öyle olmadığını biliyorum. Nereden biliyorum, ben 2015 seçiminden önce Kandil'e gittim ve Cemil Bayık ile söyleşi yaptım. Orada yazdıklarım ve sohbetlerimizden yola çıkarak söylüyorum.

SON DAKİKA: Ahmet Şık’tan küstah sözler! PKK’yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...

Ben HDP'nin parti olarak seçime girmesi kararının yanlış olduğunu düşünüyordum. Barajı geçip geçemeyeceğimizden emin değildim. Bana çok net itiraz ettiler. Dediler ki, 'Türkiye'nin kurtuluşu HDP'nin çizgisidir'

SON DAKİKA: Ahmet Şık’tan küstah sözler! PKK’yı aklamak içim 40 takla attı, devleti suçladı...

KÜSTAH SÖZLER: SAVAŞI DEVLET ÇIKARIYOR

Şık, daha sonra ise sözlerini küstahlaştırarak PKK'yı masum gösterdi, devleti hedef aldı:

CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: "HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok" | Video

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