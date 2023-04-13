Video Haber CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: "HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok" | Video
CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi:

CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: "HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok" | Video

13.04.2023 | 12:35

CHP'lilerin kirli pazarlıkları tek tek gün yüzüne çıkarken TİP vekili Ahmet Şık'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. HDP'den vekil seçilen ve daha sonra TİP'e geçen Şık katıldığı yayında, "Şu tezinize katılmıyorum. 'HDP ne kadar barışı önceliyorsa PKK ya da PKK içerisinde bir grupta aksi davranıyor' yorumunu kabul etmiyorum. 2015 seçimleri öncesi Kandil'e gittim. Cemil Bayık ile görüştüm. Bilerek söylüyorum. HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok. Demirtaş'la PKK arasında görüş ayrılığı yok." ifadelerini kullanmıştı.

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