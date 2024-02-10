Giriş Tarihi: 10.02.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
20:28
SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi! AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Bir kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 şüphelinin bulunduğu plakasız beyaz cip camından ateş eden iki şüpheli toplamda 17 el sıktı. Olay yerinde bulunan elektronik firma çalışanı 32 yaşındaki Ebru Güneş D. başından yaralandı. Ayrıca kurşunlar 5 araca ve bir eve isabet etti.