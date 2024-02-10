SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi... AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda bir kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.