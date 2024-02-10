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Haberler Galeri SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 10.02.2024 20:08 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 20:28

SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi! AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Bir kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 şüphelinin bulunduğu plakasız beyaz cip camından ateş eden iki şüpheli toplamda 17 el sıktı. Olay yerinde bulunan elektronik firma çalışanı 32 yaşındaki Ebru Güneş D. başından yaralandı. Ayrıca kurşunlar 5 araca ve bir eve isabet etti.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı

Son dakika haberi... AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda bir kadın ağır yaralandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı

Saldırıda yaralanan Ebru G.D. adlı kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı

5 ARAÇ VE BİR İKAMETE KURŞUN İSABET ETTİ

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 4 şüphelinin bulunduğu plakasız beyaz cip camından ateş eden iki şüpheli toplamda 17 el sıktı.

SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı

Olay yerinde bulunan elektronik firma çalışanı 32 yaşındaki Ebru Güneş D. başından yaralandı. Ayrıca kurşunlar 5 araca ve bir eve isabet etti.

AK Parti programına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER

SON DAKİKA | AK Parti Adayı Aziz Yeniay’ın seçim programına silahlı saldırı nasıl gerçekleşti? Şok detaylar ortaya çıktı

17 KOVAN BULUNDU

Bölgede 17 boş kovan bulunurken, saldırının gerçekleştiği ve plakanın bulunmadığı beyaz araçtan 2 kişinin dışarıya doğru sarktığı belirlendi. Saldırının 2 silah ile yapıldığı öğrenilirken, silahlardan birinin uzun namlulu olduğu tespit edildi.

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