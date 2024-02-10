AK Parti programına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO HABER

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, Kanarya Mahallesi'nde seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaşımız yaralandı. Saldırı anının görüntüleri de ortaya çıktı....