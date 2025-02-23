Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
19:26
SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan'ın A Takımı'nda kimler var? İşte isim isim o liste
Son dakika haberleri: AK Parti'de yeni MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni AK Parti MYK listesini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın A Takımı'nda kimler var? İşte AK Parti'nin yeni MYK listesi ve son dakika haberinin detayları...