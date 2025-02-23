SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan’ın A Takımı’nda kimler var? İşte isim isim o liste

"AK PARTİ EN BYÜÜK GÜCÜNÜ MİLLETİMİZDEN ALMAKTADIR"

Büyük bir irade ortaya koydular. Ortaya çıkan tablo bir kez daha gösterdi ki AK Parti, en büyük gücünü milletimizden almaktadır. Cumhurbaşkanımızın illeri sırada bütün yolları salonları dolduran vatandaşlarımızı şükranlarımızı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın gücünü de gittiğimiz her yerde gördük Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."