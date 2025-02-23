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Haberler Galeri SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan'ın A Takımı'nda kimler var? İşte isim isim o liste
Giriş Tarihi: 23.02.2025 19:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:26

SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan'ın A Takımı'nda kimler var? İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri: AK Parti'de yeni MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni AK Parti MYK listesini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın A Takımı'nda kimler var? İşte AK Parti'nin yeni MYK listesi ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan’ın A Takımı’nda kimler var? İşte isim isim o liste

Son dakika haberleri: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 17.46'da toplandı.

SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan’ın A Takımı’nda kimler var? İşte isim isim o liste

Yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan’ın A Takımı’nda kimler var? İşte isim isim o liste

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle bugün yaptığı konuşmada insanlık ittifakı konusunda verdiği mesajlar son derece stratejiktir. Yapısal reformlar, Türk siyasetini devlet hayatımızı daha ileri taşıyacaktır. MKYK toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Bütün bu süreç boyunca emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan’ın A Takımı’nda kimler var? İşte isim isim o liste

"AK PARTİ EN BYÜÜK GÜCÜNÜ MİLLETİMİZDEN ALMAKTADIR"

Büyük bir irade ortaya koydular. Ortaya çıkan tablo bir kez daha gösterdi ki AK Parti, en büyük gücünü milletimizden almaktadır. Cumhurbaşkanımızın illeri sırada bütün yolları salonları dolduran vatandaşlarımızı şükranlarımızı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın gücünü de gittiğimiz her yerde gördük Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SON DAKİKA! AK Parti MYK listesi belli oldu! Başkan Erdoğan’ın A Takımı’nda kimler var? İşte isim isim o liste

AK Parti Sözcüsü Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından AK Parti'nin yeni MYK listesini açıkladı.

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