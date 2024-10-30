Son dakika | Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas’tan Ankara’ya böyle gelmiş

Tüm hızıyla süren soruşturma yeni detaylara ulaşıldı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; 23 Ekim'de saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gün önce Sivas'ın Kangal ilçesinde öğlen saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri öğrenildi.