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Haberler Galeri Son dakika | Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmiş
Giriş Tarihi: 30.10.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 06:43

Son dakika | Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmiş

SON DAKİKA! Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair yeni detaylara ulaşıldı. TUSAŞ'a saldıran PKK'lı teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldikleri öğrenildi. İki teröristi Ankara'ya getiren taksi şoförü sorguya alındı.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika | Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas’tan Ankara’ya böyle gelmiş

Son dakika haberi... Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden Ankara Polatlı'ya geldikleri belirlendi.

Son dakika | Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas’tan Ankara’ya böyle gelmiş

İki teröristi televizyonda görünce tanıyan bir lokantacı durumu ilçe polisine bildirince ortaya çıkan detayda teröristlerin Kangal'a beyaz bir kamyonetle geldikleri, lokantada yemek yedikten sonra tuttukları ticari taksi ile Polatlı'ya gittikleri tespit edildi.

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Son dakika | Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas’tan Ankara’ya böyle gelmiş

Taksi sürücüsü A.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika | Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas’tan Ankara’ya böyle gelmiş

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı. Bazı yaralılar taburcu olurken bazı yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika | Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas’tan Ankara’ya böyle gelmiş

Tüm hızıyla süren soruşturma yeni detaylara ulaşıldı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; 23 Ekim'de saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gün önce Sivas'ın Kangal ilçesinde öğlen saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri öğrenildi.

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