Giriş Tarihi: 30.10.2024 06:41
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024
06:43
Son dakika | Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmiş
SON DAKİKA! Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısına dair yeni detaylara ulaşıldı. TUSAŞ'a saldıran PKK'lı teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldikleri öğrenildi. İki teröristi Ankara'ya getiren taksi şoförü sorguya alındı.