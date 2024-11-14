SON DAKİKA | Ankara’nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

Giriş Tarihi: 14.11.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024
01:45
CHP'li belediyelerdeki usulsüz harcama skandalları bitmek bilmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına yönelik başlattığı soruşturmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de harekete geçildi. Yüksek fiyatlı konser ve etkinlik düzenlediği iddia edilen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "kamu zararı" vurgusu yapıldı.