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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ankara'nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma 
Giriş Tarihi: 14.11.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 01:45

SON DAKİKA | Ankara'nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

CHP'li belediyelerdeki usulsüz harcama skandalları bitmek bilmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına yönelik başlattığı soruşturmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de harekete geçildi. Yüksek fiyatlı konser ve etkinlik düzenlediği iddia edilen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "kamu zararı" vurgusu yapıldı.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Ankara’nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

CHP'li İstanbul Büyükşehirler Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştiği konserlerde yüksek miktarda ödediği ücretler büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SON DAKİKA | Ankara’nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

Savcılık, haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser ve etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına dikkat çekti.

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SON DAKİKA | Ankara’nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konser ve etkinleriyle alakalı geniş çaplı re'sen soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Ankara’nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

Soruşturma İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak devam edecek.

SON DAKİKA | Ankara’nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

ABB'İN KONSER SKANDALLARINA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken yüz milyonlarca liralık konser vurgunları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

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