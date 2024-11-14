SON DAKİKA | Ankara’nın ardından İstanbul için de düğmeye basıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne re’sen soruşturma

ABB'İN KONSER SKANDALLARINA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken yüz milyonlarca liralık konser vurgunları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.