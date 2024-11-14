Usulsüz harcamalar sebebiyle İBB hakkında soruşturma başlatıldı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
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