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Haberler Galeri SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'a müebbet! 'Baba kafam nerede?'
Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:34

SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'a müebbet! 'Baba kafam nerede?'

Son dakika bilgisine göre Antalya'da üniversite okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun canice katledildiği davayla iilgili katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası belli oldu. Azra Haytaoğlu'nu öldürüp 13 parçaya bölen katil Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müeebbet ve 16 yıl ceza verildi. Kararın ardından Azra'nın ailesi, memleketi Osmaniye Kadirli'ye bağlı Durmuşsofular Köyü'nde bulunan Azra'nın mezarını ziyaret etti. Anne Mezide Haytaoğlu duruşmada yaşanan acı olayı "Kızımın son sözlerini sordum, katil ise güldü" diyerek anlattı. Baba Mustafa Haytaoğlu da sözleriyle yürekleri dağladı: Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor. Kızım bana 'Baba kafam nerede', 'Ellerim nerede' diyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’a müebbet! ’Baba kafam nerede?’

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.

SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’a müebbet! ’Baba kafam nerede?’

KIZLARININ MEZARINI ZİYARET ETTİLER

Kararın ardından Azra'nın ailesi, memleketi Osmaniye Kadirli'ye bağlı Durmuşsofular Köyü'nde bulunan Azra'nın mezarını ziyaret etti.

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SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’a müebbet! ’Baba kafam nerede?’

Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde anne Mezide Haytaoğlu duruşma salonunda kızının katiliyle yüzleştiğini, katile kızının son sözlerini sorduğunu ancak o anlarda nasıl yıkıldığını anlattı.

SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’a müebbet! ’Baba kafam nerede?’

"KIZIMIN SON SÖZLERİNİ SORDUM, GÜLDÜ!"

"Kızımın son sözlerini sordum, katil ise güldü" diyen Mezide Haytaoğlu, şöyle devam etti: "Hâkimden müsaade isteyip caniye 'Yaptın yaptın' da dedim, 'Benim çocuğumu en son gören sendin. En son sözü ne oldu' dedim, hiç cevap vermedi.

SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’a müebbet! ’Baba kafam nerede?’

'Neden cevap vermiyorsun. Yaptığının yanında bu cevap ne ki' dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun, yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu.

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