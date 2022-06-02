SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’a müebbet! ’Baba kafam nerede?’

Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:34
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
06:34
Son dakika bilgisine göre Antalya'da üniversite okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun canice katledildiği davayla iilgili katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası belli oldu. Azra Haytaoğlu'nu öldürüp 13 parçaya bölen katil Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müeebbet ve 16 yıl ceza verildi. Kararın ardından Azra'nın ailesi, memleketi Osmaniye Kadirli'ye bağlı Durmuşsofular Köyü'nde bulunan Azra'nın mezarını ziyaret etti. Anne Mezide Haytaoğlu duruşmada yaşanan acı olayı "Kızımın son sözlerini sordum, katil ise güldü" diyerek anlattı. Baba Mustafa Haytaoğlu da sözleriyle yürekleri dağladı: Çocuğumun mezarına geldiğimde her yerim titriyor. Kızım bana 'Baba kafam nerede', 'Ellerim nerede' diyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...