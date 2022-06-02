SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili Mustafa Murat Ayhan’a müebbet! ’Baba kafam nerede?’

'Neden cevap vermiyorsun. Yaptığının yanında bu cevap ne ki' dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun, yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu.