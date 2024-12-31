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Haberler Galeri Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024'te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık
Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:30

Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024'te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2024 yılında yapılan hizmet ve projeleri özetledi. Millete hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık." dedi.

Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024’te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025'e saatler kala 2024 yılında yapılan hizmet ve projeleri resmi X hesabı üzerinden tek tek paylaştı.

Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024’te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımları şu şekilde:

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Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024’te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

"105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik."

Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024’te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

5 BİN İŞLETMEYE 32,8 MİLYAR KREDİ

"Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık."

Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024’te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

GAP EYLEM PLANI

"496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık."

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