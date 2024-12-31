Giriş Tarihi: 31.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
11:30
Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024'te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 2024 yılında yapılan hizmet ve projeleri özetledi. Millete hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık." dedi.