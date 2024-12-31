Son dakika! Başkan Erdoğan, 2024’te yapılan hizmetleri tek tek paylaşıyor: Gece gündüz demeden aşkla çalıştık

Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimize hizmet yolunda, 2024 yılında da durmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden aşkla çalıştık; ülkemize her alanda çok önemli eserler, hizmetler, projeler, yatırımlar kazandırdık. 2025 yılına girerken bu hizmetleri bir özetleyelim, hatırlayalım..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımları şu şekilde: