Giriş Tarihi: 12.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
12:59
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Köfteci Yusuf' değerlendirmesi: Bakanlığımızın işlemleri yargısal denetim altında
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk-Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularının yanıtladı. Köftesinden domuz eti çıkan 'Köfteci Yusuf' hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır." ifadelerini kullandı.