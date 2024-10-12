Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Köfteci Yusuf’ değerlendirmesi: Bakanlığımızın işlemleri yargısal denetim altında

"BAKANLIĞIMIZIN İDARİ İŞLEMLERİ YARGISAL DENETİM ALTINDA"

Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve itiraz süreçlerinin olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır.