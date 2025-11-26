SON DAKİKA | Başkanlık konutu değil haraç merkezi! HTS kayıtları ortaya çıkarttı: 84 milyon TL’lik rüşvet akışı
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, belediye ihalelerini rüşvet çarkını döndürmek için nasıl kullandığına ve Florya'daki İBB başkanlık konutunu bu işlerin merkezi nasıl haline getirdiğine ilişkin iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İfadelerin ardından yapılan HTS çalışmalarında bankalardan çekilen ve dekontları sunulan paraların konutta teslim edildiği, belgeleriyle birlikte iddianamede yer buldu.
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 06:23Son Güncelleme: 26 Kasım 2025 06:28