SON DAKİKA | Belediyedeki skandalı videoya aldı: Rüşveti böyle itiraf etti! "Çeşme'yi yiyorlar"

RÜŞVET ÇARKI SİSTEMİ

Efe Sağlamer, savcılık dilekçesinde Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizmasının kurulduğunu ve bazı işlemlerin doğrudan Belediye Başkanı'nın adı kullanılarak yürütüldüğünü öne sürdü. Sistemle ilgili iddialarını, "Sistem, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın hazırladığı liste üzerinden yürütülüyor. Bu listede yapı kullanım izni alacak müteahhit firmalar ve parseller yazılı. Bu liste Buğçe Sağlamer'e veriliyor ve diğer Müdür Özgür Şahin Sarı ile birlikte iş hallediliyor. Süreç tamamen bağış adı altında maskeleniyor. Buğçe Sağlamer bağış evraklarını bizzat hazırlayıp kendi eliyle imzalamış. Müteahhitlere zorla bağış yaptırılmasının tek sebebi yarın bir gün 'Biz rüşvet değil, belediyeye bağış aldık' diyebilmektir. Örneğin bir iş için 10 milyon TL belirleniyor; bunun 5 milyonu resmi bağış gösteriliyor, kalan 5 milyonu ise kendi aralarında paylaşılıyor." sözleriyle aktardı.

Şikayetçi Efe Sağlamer, belediyedeki yolsuzluk ağının sadece Çeşme ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Çeşme Belediyesi'ni yiyen İstanbul güruhu ve ortakları ile amansız mücadelem yeni başlamıştır" ifadelerini kullandı. Dilekçede; sahte imzaların, usulsüz ruhsatların tespiti amacıyla tüm evrakların acilen jandarma veya polis kriminal laboratuvarında grafoloji (yazı ve imza) incelemesine gönderilmesi talep edildi.