Son dakika: Böyle ihanet görülmedi! CHP’li belediyeler kasalarını DHKP-C’ye açtı

TAYAD ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Merkezi için bulundukları para talebinin Hayri İnönü'nün kabul ettiğini, Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Mehrali Seçme ve Erdoğan Yıldız'dan 80 bin lira aldıklarını, sonrasında ise her ayın 15'inde 15 bin lirayı Mahmut Şevket Paşa mahallesi Muhtarı Muharrem G. aracılığıyla zarf içinde belediye tarafından kendilerine gönderildiğini söyledi.



