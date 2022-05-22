Giriş Tarihi: 22.05.2022 06:11
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
06:17
Son dakika: Böyle ihanet görülmedi! CHP'li belediyeler kasalarını DHKP-C'ye açtı
Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda itirafçı olup ifade veren örgüt üyeleri, CHP'li ilçe belediyelerinden örgütün kasasına giden para trafiğini deşifre etti. Örgüt üyelerinin itiraflarıyla koltuklarında CHP'li başkanların oturduğu 5 ilçe belediyesinden örgüte 3 milyon 50 bin lira paranın aktarıldığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Örgüte para aktarmakla kalmayan CHP'li belediyelerin ramazan kolilerini ve aşevlerini DHKP-C'nin hizmetine sunmasının yanı sıra hem araç desteği sağlayıp hem de eylemlerdeki molotof paralarına varıncaya kadar karşıladığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri tarafından skandalların anlatıldığı o ifadelere SABAH ulaştı.