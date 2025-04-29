Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
07:58
SON DAKİKA | Bursa'daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü
Son dakika haberi: Bursa'da geçtiğimiz hafta şehir çöplüğünde poşet ve çuvallar içinde bulunan onlarca kedi köpek ölüsü kentte infial yaratmıştı. Can dostların, CHP'li Osmangazi Belediyesine ait Sokak Hayvanları bakım ve Rehabilitasyon merkezinde katledildiği ve belediyeye ait çöp kamyonlarıyla çöplüğe atıldığı ortaya çıkmıştı. Belediye, sorumluları araştırmak yerine, skandalı kamuoyuna sızdıranı bulmanın peşine düştü.