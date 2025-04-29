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Haberler Galeri SON DAKİKA | Bursa'daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü
Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:58

SON DAKİKA | Bursa'daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü

Son dakika haberi: Bursa'da geçtiğimiz hafta şehir çöplüğünde poşet ve çuvallar içinde bulunan onlarca kedi köpek ölüsü kentte infial yaratmıştı. Can dostların, CHP'li Osmangazi Belediyesine ait Sokak Hayvanları bakım ve Rehabilitasyon merkezinde katledildiği ve belediyeye ait çöp kamyonlarıyla çöplüğe atıldığı ortaya çıkmıştı. Belediye, sorumluları araştırmak yerine, skandalı kamuoyuna sızdıranı bulmanın peşine düştü.

MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA | Bursa’daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta bir grup hayvansever'in Hamitler şehir çöplüğünde kayda aldığı görüntülerde, onlarca kedi ve köpeğin katledilerek poşetler ve çuvallar içinde çöplüğe atıldığı anlaşılmıştı.

SON DAKİKA | Bursa’daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü

Aynı görüntülerde hayvanların, CHP'li Osmangazi Belediyesine ait çöp kamyonlarıyla çöplüğe getirildiği ve can dostların, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde katledildiği ortaya çıkmıştı.

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SON DAKİKA | Bursa’daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü

Hayvanseverler, yaşanan skandalla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtirken, CHP'li Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, skandalı kamuoyuna duyuranların peşine düştü.

SON DAKİKA | Bursa’daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü

Belediye tarafından yapılan şaşkınlık veren açıklamada, yakın zamanda işten çıkarılan kişilerin, Belediyeyi karalamak için böyle bir senaryo yazdıkları belirtildi.

SON DAKİKA | Bursa’daki barınak Avrupa’da örnek alınıyordu! CHP’li belediye katliam skandalını sızdıranın peşine düştü

AVRUPA'YA ÖRNEKTİ

Osmangazi ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Dündar döneminde 114 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştu.