SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ’ın ifadesine SABAH ulaştı! Sorguda 350 milyon $ sorusu

HASTANEYE YATTI, EVDE KAPIYI AVUKAT YEĞENİ AÇTI



Tekdağ, operasyondan bir gece önce 10 Eylül günü 20.30 sıralarında özel bir hastaneye yattı. Hastaneye kendisini yeğeni avukat Baran Umut Baycan götürdü. Tekdağ'ın evine gerçekleştirilen operasyon günü kapıda kolluk görevlilerini avukat Baran Umut Baycan karşıladı. Baycan, kolluk görevlilerine Tekdağ'ın rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi. Sorgusunda Tekdağ, "Belki, teskin etmek için evime gitmiş olabilir" dedi.

OPERASYON ÖNCESİ KEMAL CAN İLE BULUŞTU



Tekdağ'ın ifadesinde, Can Holding'in herhangi bir şirketinde hissesi olmadığını, herhangi bir şirketinde yöneticilik yapmadığını iddia ederek "Ticari faaliyetlerini bilmem. Can Holding binasına gitmişliğim yoktur. Ben de bu holdingi ve ona bağlı şirketleri kamuoyunun bildiği kadarıyla bilirim" ifadelerini kullandı.



