Giriş Tarihi: 01.10.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 06:26
SON DAKİKA | Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ’ın ifadesine SABAH ulaştı! Sorguda 350 milyon $ sorusu
Son dakika haberi: Can Holding'e yönelik İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada satış işlemlerini yürüten Can Yayın Holding Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a ev hapsi kararı verilmişti. Sorguda Kenan Tekdağ'a, alıcı olan Can Holding'in ödediği 350 milyon doların kaynağı da soruldu.