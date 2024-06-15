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Haberler Galeri SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!
Giriş Tarihi: 15.06.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:14

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur ABD'nin Boston kentinde yakalandı. Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un yakalanması ile ilgili detaylar ve diğer planları da tek tek ortaya çıkmaya başladı. İngiliz Reuters yayınladığı bir haberinde; Boston Polisi'nin operasyonuna ilişkin ayrıntılara yer verdi. Katil oğul ve canavar annenin yıllık ücretin 46 bin dolar olduğu bir özel okulu da gezdikleri belirtildi.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

Son dakika haberi... İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi yazar Eylem Tok, kaçtıkları ABD'de Türkiye'nin iade talebi üzerine 106 gün sonra yakalanmalarının ardından Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

TUTUKLANDILAR!

Mahkeme, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un tutuklanmasına hükmetti. Cihantimur ve Eylem Tok'un tutukluluklarının gözden geçirileceği duruşmanın 18 Haziran Salı günü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde yapılacağı belirtildi.

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SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", 44 yaşındaki annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

ŞOKE EDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

İngiliz Reuters yayınladığı bir haberinde Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un adım adım nasıl yakalandığına ilişkin detaylara yer verdi.

SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

BOSTON POLİSİNDEN OPERASYON!

ABD'nin Boston Polis Departmanı'nın (BDP) raporuna göre, Cihantimur ve annesi Tok, dün sabah gözaltına alındı. Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.

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