SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

BOSTON POLİSİNDEN OPERASYON!

ABD'nin Boston Polis Departmanı'nın (BDP) raporuna göre, Cihantimur ve annesi Tok, dün sabah gözaltına alındı. Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.