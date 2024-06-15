SON DAKİKA | Canavar anne Eylem Tok ve katil Timur Cihantimur nasıl yakalandı? ABD sonrası yeni plan!

Giriş Tarihi: 15.06.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
12:14
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan canavar anne Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur ABD'nin Boston kentinde yakalandı. Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un yakalanması ile ilgili detaylar ve diğer planları da tek tek ortaya çıkmaya başladı. İngiliz Reuters yayınladığı bir haberinde; Boston Polisi'nin operasyonuna ilişkin ayrıntılara yer verdi. Katil oğul ve canavar annenin yıllık ücretin 46 bin dolar olduğu bir özel okulu da gezdikleri belirtildi.