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Haberler Galeri Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi
Giriş Tarihi: 16.12.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 06:46

Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi

Son dakika haberi: "Danışmanlık" adı altında "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürüten ve İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD Ajanları'nın yönlendirmeleri ile kurum ve sivil toplum kuruluşlarını takip ederek MOSSAD'a özel bilgiler sızdırmışlardı. Gözaltına alınan şüphelilerin MOSSAD Ajanları'ndan "Yakın Takip Tarifesi" ödemeleri aldıkları iddia edildi.

EMİR SOMER
Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği ve yalnızca SABAH'ın duyurduğu Siyasal ve Askeri Casusluk Operasyonu'nda yeni detaylar ortaya çıktı. MİT'in, MOSSAD'ın Dedektif Oyunu'nu deşifre ettiği operasyonun ayrıntılarına da SABAH ulaştı.

Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi

İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve MOSSAD Ajanları'nın yönlendirmesi ile ülkemizde olan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını "Danışmanlık ve Özel Güvenlik" ismi altında "Özel Dedektiflik" faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizlice takip eden 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi

Şüphelilerden 44'ü İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve 20'si; Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi olan "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeler sonrası 13 şüpheli hakkında daha soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltı kararı verildi. 13 kişinin işlemleri sürüyor.

Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi

"ELEMAN" OLARAK ADLANDIRDILAR
İddialara ve SABAH'ın ulaştığı özel bilgilere göre; İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Haber Toplama Elemanları; yine "Eleman" olarak adlandırdıkları üçüncü kişileri kullanarak veya doğrudan "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürütmekte olan bazı "Danışmanlık" ve "Özel Güvenlik" şirketlerinin çalışanlarıyla "Müşteri" rolünde irtibata geçti. İddialara göre; hedefteki kişilerin toplanan bilgileri, Espiyonaj (Casusluk) faaliyetleri yürüten MOSSAD Ajanları'na aktarıldı.

Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi

Gözaltına alınan bazı isimlerin, hedef kişileri gizlice takip ettikleri, fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD Ajanları'na aktardıkları belirlendi. O bilgi, belge ve fotoğraflarla söz konusu hedef kişiler için itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldü. İddialara göre; bazı isimler tehdit edildi ve şüphelilerden bazıları ile MOSSAD Ajanları'nın arasında para trafiği de tespit edildi.

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