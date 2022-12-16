Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi

Gözaltına alınan bazı isimlerin, hedef kişileri gizlice takip ettikleri, fotoğraflarını çektikleri ve topladıkları bilgi, belgeler ile gizlice elde ettikleri fotoğrafları MOSSAD Ajanları'na aktardıkları belirlendi. O bilgi, belge ve fotoğraflarla söz konusu hedef kişiler için itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldü. İddialara göre; bazı isimler tehdit edildi ve şüphelilerden bazıları ile MOSSAD Ajanları'nın arasında para trafiği de tespit edildi.



