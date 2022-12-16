Giriş Tarihi: 16.12.2022 06:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
06:46
Son dakika: Casusluk operasyonunda yeni detaylar! Mossad ajanlarına yakın takip tarifesi
Son dakika haberi: "Danışmanlık" adı altında "Özel Dedektiflik" faaliyetleri yürüten ve İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD Ajanları'nın yönlendirmeleri ile kurum ve sivil toplum kuruluşlarını takip ederek MOSSAD'a özel bilgiler sızdırmışlardı. Gözaltına alınan şüphelilerin MOSSAD Ajanları'ndan "Yakın Takip Tarifesi" ödemeleri aldıkları iddia edildi.