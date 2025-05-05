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Haberler Galeri SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:37

SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışı tokatlı saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından aniden fırlayan saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Geçmişte iki evladını öldürdüğü, 16 yıl cezaevinde kaldığı ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Selçuk Tengioğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı. AKM'ye hiç girmediğini belirten Tengioğlu, saldırıyla ilgili her şeyi anlattı. İşte detaylar…

ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katıldıktan sonra fiziki saldırıya uğradı.

SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?

Törenin ardından alandan ayrılmak üzereyken kalabalığın içinden aniden yaklaşan Selçuk Tengiloğlu, Özgür Özel'e tokat attı. Güvenlik güçleri saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

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SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?

SALDIRGAN SABIKALI ÇIKTI

SABAH'ın ulaştığı şüpheli ifadesine göre Selçuk Tengioğlu, geçmişte marangozluk, yağlı boya gibi çeşitli tamirat-tadilat işlerinde çalıştığını ve 1984 yılında evlendiğini anlattı.

SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?

Ancak eşinin "geçmişinin temiz olmadığını" öne süren Tengioğlu, çocukların kendisinden olmadığına dair şüpheler taşıdığını ve bu nedenle cinayetler işlediğini ifade etti. Bu suçlar nedeniyle 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldığını ve bu süre zarfında Adana Kurttepe Hastanesi'nde psikolojik amaçlı 20-25 günlük şok tedavisi gördüğünü, kısa süreli ilaç tedavisi aldığını da ifadesinde belirtti.

SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?

GÜNLÜK İŞLERLE GEÇİNİYOR, YARDIM VE MAAŞ ALIYOR

Cezaevinden tahliye edildikten sonra Alanya'daki bir otelde bir yıl bulaşıkçılık yapan Tengioğlu, yaz sezonlarında Alanya'da çalışmaya devam ettiğini, şu anda da geçimini bulaşıkçılık yaparak sağladığını söyledi. İstanbul'da kaldığı aparta aylık 4 bin lira kira verdiğini, olayın yaşandığı gün gerçekleşmeseydi Alanya'ya gitmek için hazırlık yaptığını kaydetti.