SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?

Ancak eşinin "geçmişinin temiz olmadığını" öne süren Tengioğlu, çocukların kendisinden olmadığına dair şüpheler taşıdığını ve bu nedenle cinayetler işlediğini ifade etti. Bu suçlar nedeniyle 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldığını ve bu süre zarfında Adana Kurttepe Hastanesi'nde psikolojik amaçlı 20-25 günlük şok tedavisi gördüğünü, kısa süreli ilaç tedavisi aldığını da ifadesinde belirtti.