Giriş Tarihi: 05.05.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
09:37
SON DAKİKA... Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu ifadesinde tek tek anlattı: Saldırıyı planladı mı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışı tokatlı saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından aniden fırlayan saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Geçmişte iki evladını öldürdüğü, 16 yıl cezaevinde kaldığı ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Selçuk Tengioğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı. AKM'ye hiç girmediğini belirten Tengioğlu, saldırıyla ilgili her şeyi anlattı. İşte detaylar…