Video Haber Özgür Özel'e yumruklu saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Özgür Özel'e yumruklu saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Özgür Özel'e yumruklu saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

04.05.2025 | 15:36

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

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