Özgür Özel'e yumruklu saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.