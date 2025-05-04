Özgür Özel'e yumruklu saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
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