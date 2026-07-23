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  • SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası iç savaşın çıktığı CHP'de gözler kritik kapalı grup toplantısına çevrildi. TBMM'de yaklaşık 30 dakika sürek toplantının gündemi yeni partiydi! Özgür Özel'in salı günü yaptığı konuşma sonrası bugün CHP'de toplu istifaların yaşanması 90 vekilin CHP rozetini çıkarıp yeni partiye katılması bekleniyor. Özel'in yol arkadaşları arasında yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi isimler yer alıyor!

01 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!
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SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası 'resmen' dağıldı! Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibi, göreve geri dönerken Özgür Özel'in koltuk arayışı başladı.

02 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

Yargıtay'ın mutlak butlan kararını adli tatil sonrasına bırakması üzerine Özel, salı günü son kez CHP Grup Toplantısı kürsüsüne çıktı. Bir zamanlar uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştirilerde bulunan Özgür Özel, "Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum" diyerek istifa mesajı verdi ve kuracağı yeni partiyi resmen açıkladı.

03 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

CHP'DE GÜNDEM TOPLU İSTİFA!

Özgür Özel'in bu açıklaması sonrası partide adeta yaprak dökümü başladı. Şimdiye kadar 200 binden fazla istifanın yaşandığı partide gündem toplu istifaydı! Özgür Özel ve ekibinin bugün toplu istifa etmesi beklenirken, TBMM'de kritik kapalı grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel'in katılmadığı ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in başkanlık ettiği toplantının 30 dakika sürdüğü açıkladı.

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04 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

MECLİS'TE KRİTİK 'KAPALI GRUP TOPLANTISI'

Toplantı sonrasında açıklama yapan Murat Emir, "Kapalı grup toplantımızı yaptık. Gündemdeki konu başlıkları ile ilgili kararlar alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliği ile aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa zaten basın toplantısı veya Sayın Genel Genel Başkanımızın bizzat bildireceği gelişmeler olursa onları bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

05 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

CHP ROZETLERİNİ ÇIKARTACAKLAR

Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekillerinin, kapalı grup toplantısının ardından CHP rozetlerini çıkararak resmen istifa etmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca grup hesabı okunarak katılımcı vekillerin oylamasına sunulacak. Vekiller kendi kendilerini ibra edecek. Grup toplantısı sonrası basın açıklaması yapılarak CHP'den toplu istifaların duyurulması, yeni parti için ise cuma ya da haftaya pazartesi günü resmen İçişleri Bakanlığı'na başvuru dilekçesinin verilmesi bekleniyor.

06 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

ŞAİBELİ İSİMLER İLE YENİ PARTİ!

Özgür Özel'in yeni parti açıklaması ile birlikte 90 vekilin CHP'den istifa etmesi bekleniyor. Özel, yeni partisini yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi ekibiyle kurmaya hazırlanıyor. Partinin kurucular listesinde Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi adı şaibe iddialarına karışan isimler yer alıyor.

07 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

ÖZEL'E PEŞ PEŞE SOĞUK DUŞ: UMDUĞU DESTEĞİ BULAMADI

Yeni parti açıklamasının ardından gözler belediye başkanlarına çevrilirken Özgür Özel'e peş peşe kötü haberler geldi. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'de kalacağını söyledi.

08 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

"İsimlerle işim yok" diyen Zeydan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün 2 büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli" dedi.

09 SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Özgür Özel'e sırt çevirdi! Özel'e destek vermesi beklenen Tugay'dan "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" açıklaması geldi.

#ÖZGÜR ÖZEL #VELİ AĞBABA #BURHANETTİN BULUT #ÖZGÜR KARABAT #TBMM #CHP

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