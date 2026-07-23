SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!
SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası iç savaşın çıktığı CHP'de gözler kritik kapalı grup toplantısına çevrildi. TBMM'de yaklaşık 30 dakika sürek toplantının gündemi yeni partiydi! Özgür Özel'in salı günü yaptığı konuşma sonrası bugün CHP'de toplu istifaların yaşanması 90 vekilin CHP rozetini çıkarıp yeni partiye katılması bekleniyor. Özel'in yol arkadaşları arasında yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi isimler yer alıyor!