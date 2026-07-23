SON DAKİKA… CHP resmen bölünüyor! Özgür Özel ile ekibi toplu istifaya hazırlanıyor: Kapalı grup toplantısında kritik 30 dakika!

MECLİS'TE KRİTİK 'KAPALI GRUP TOPLANTISI'

Toplantı sonrasında açıklama yapan Murat Emir, "Kapalı grup toplantımızı yaptık. Gündemdeki konu başlıkları ile ilgili kararlar alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliği ile aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa zaten basın toplantısı veya Sayın Genel Genel Başkanımızın bizzat bildireceği gelişmeler olursa onları bildireceğiz" ifadelerini kullandı.