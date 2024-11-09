Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'de büyük kriz: Özgür Özel'den Oğuz Kaan Salıcı'ya hodri meydan!
Giriş Tarihi: 09.11.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:23

SON DAKİKA | CHP'de büyük kriz: Özgür Özel'den Oğuz Kaan Salıcı'ya hodri meydan!

Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ekseninde yaşanan güç savaşı İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Özel'e yönelik zehir zemberek açıklamalarıyla birlikte farklı bir boyuta taşındı. "Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir." mesajı veren Salıcı'nın sözlerine Özgür Özel'den bugün ilk yanıt geldi. Özel, 'hodri meydan' dercesine açıklama yaptı. İşte detaylar!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA | CHP’de büyük kriz: Özgür Özel’den Oğuz Kaan Salıcı’ya hodri meydan!

Son dakika! CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik sert açıklamaları siyaset gündeminin en önemli gelişmesi olarak öne çıktı. Salıcı, Özel'e yönelik, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir." diyerek partide yeni bir tartışma başlattı.

SON DAKİKA | CHP’de büyük kriz: Özgür Özel’den Oğuz Kaan Salıcı’ya hodri meydan!

SALICI'DAN ÖZEL'E SERT SÖZLER, KURULTAY MESAJI!

Oğuz Kaan Salıcı zehir zemberek sözlerle dolu mesajını sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Sayın Genel Başkanımızın kararlarıyla yürütülen parti politikalarının, Partimizin her kademesinde ve seçmenlerimiz arasında açtığı tartışmayı üzülerek gözlemliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. "

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | CHP’de büyük kriz: Özgür Özel’den Oğuz Kaan Salıcı’ya hodri meydan!

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir. Sayın Genel Başkan da genel seçimlerden sonra taban daralması tezini ileri sürerek ve Partimizin kurultaya ihtiyacı olduğunu dillendirerek genel başkan adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, "padişah da değildir" dedi.

SON DAKİKA | CHP’de büyük kriz: Özgür Özel’den Oğuz Kaan Salıcı’ya hodri meydan!

CHP'DEN İLK YANIT

Salıcı'ya ilk yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi. Deniz Yücel, "Kurultay tartışmak, Genel Başkanı ve parti yönetimini tartışmaya açmak bir gaflet halinin değilse, neyin göstergesidir? Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, delegeleri ve yöneticileri, neyin ne zaman tartışılcağını, ne zaman birlik olunacağını çok iyi bilirler. "

SON DAKİKA | CHP’de büyük kriz: Özgür Özel’den Oğuz Kaan Salıcı’ya hodri meydan!

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı partinin kurumsal kimliğini temsil eder. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını korumak, partiyi korumaktır. Böyle bir siyasi ortamda bu tutumun aksine bir tavır geliştirmek asla kabul edilemez, tarih önünde mahcup, parti vicdanında ise mahkum olursunuz." dedi.

SON DAKİKA