SON DAKİKA | CHP’de büyük kriz: Özgür Özel’den Oğuz Kaan Salıcı’ya hodri meydan!

SALICI'DAN ÖZEL'E SERT SÖZLER, KURULTAY MESAJI!

Oğuz Kaan Salıcı zehir zemberek sözlerle dolu mesajını sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Sayın Genel Başkanımızın kararlarıyla yürütülen parti politikalarının, Partimizin her kademesinde ve seçmenlerimiz arasında açtığı tartışmayı üzülerek gözlemliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. "