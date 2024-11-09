Giriş Tarihi: 09.11.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024
15:23
SON DAKİKA | CHP'de büyük kriz: Özgür Özel'den Oğuz Kaan Salıcı'ya hodri meydan!
Son dakika... Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ekseninde yaşanan güç savaşı İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Özel'e yönelik zehir zemberek açıklamalarıyla birlikte farklı bir boyuta taşındı. "Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir." mesajı veren Salıcı'nın sözlerine Özgür Özel'den bugün ilk yanıt geldi. Özel, 'hodri meydan' dercesine açıklama yaptı. İşte detaylar!