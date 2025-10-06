SON DAKİKA | CHP’de büyük tasfiye! Özgür Özel’in iç muhalefet operasyonu sürüyor

25'E YAKIN İL BAŞKANI DEĞİŞEBİLİR



Edinilen bilgilere göre il kongrelerinde de büyük çaplı değişimlerin yaşanması öngörülüyor. Bu kapsamda en az 25 il başkanının değişebileceği, bu isimlerin yerine genel merkezin işaret ettiği adayların seçilmesinin beklendiği aktarıldı.



