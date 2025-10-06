Giriş Tarihi: 06.10.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 07:19
SON DAKİKA | CHP’de büyük tasfiye! Özgür Özel'in iç muhalefet operasyonu sürüyor
Son dakika haberi: İç muhalefete yönelik sonu gelmeyen bir ihraç operasyonu yürüten CHP yönetimi, bir yandan büyük tartışmalar eşliğinde kongreler takvimini işletiyor. Geçen hafta itibarıyla tamamlanan ilçe kongreleri sonucunda, 300'e yakın ilçe başkanının değiştiği bildirildi. Söz konusu isimlerin büyük çoğunluğunun genel merkeze muhalif olduğu iddia edildi.