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Haberler Galeri Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Sarıgül' hamlesi
Giriş Tarihi: 23.06.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 06:52

Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Sarıgül' hamlesi

Son dakika haberi: İmamoğlu, "Kaybettik" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Buna karşılık Sarıgül'ün İBB başkanı adaylığı kartını masaya koyan CHP lideri, kurultay öncesi "imza zoruyla" 81 il başkanına destek bildirisi yayınlattı. Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan'ın karar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklaması ise "Başkaldırıyorum" oldu.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’Sarıgül’ hamlesi

Seçimlerde ağır yenilgi alan CHP'de sancılı süreç derinleşiyor. 'Değişim' çağrısıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu tavrını sürdürüyor.

Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’Sarıgül’ hamlesi

28 Mayıs'tan bu yana istifa baskılarına direnmeyi başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük rakibi olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı planını hazır tutuyor.

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Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’Sarıgül’ hamlesi

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun geri adım atmayıp genel başkanlık hevesine devam etmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü aday gösterecek.

Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’Sarıgül’ hamlesi

İL BAŞKANLARI KILIÇDAROĞLU'NA TESLİM OLDU

CHP Genel Merkezi'nde önceki gün 81 il başkanıyla 8.5 saatlik toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istediğini aldı. Toplantıda kendilerine dayatılan "Kılıçdaroğlu'na Destek Bildirisi"ne imza atmayan çok sayıda il başkanı, 1 gün sonra geri adım atmak zorunda kaldı.

Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’Sarıgül’ hamlesi

81 il başkanının imzasıyla dün yayımlanan ortak açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert göndermeler dikkat çekti.

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