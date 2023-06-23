Giriş Tarihi: 23.06.2023 06:45
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
06:52
Son dakika: CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Sarıgül' hamlesi
Son dakika haberi: İmamoğlu, "Kaybettik" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Buna karşılık Sarıgül'ün İBB başkanı adaylığı kartını masaya koyan CHP lideri, kurultay öncesi "imza zoruyla" 81 il başkanına destek bildirisi yayınlattı. Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan'ın karar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklaması ise "Başkaldırıyorum" oldu.