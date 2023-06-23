CHP'de kılıçlar çekildi! "Değişim" başlamadan bitti mi? Mahmut Övür cevapladı | Video
İmamoğlu, "Kaybettik" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Buna karşılık Sarıgül'ün İBB başkanı adaylığı kartını masaya koyan CHP lideri, kurultay öncesi "imza zoruyla" 81 il başkanına destek bildirisi yayınlattı. Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Tanju Özcan'ın karar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklaması ise "Başkaldırıyorum" oldu.
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