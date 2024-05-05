Katil İsrail polisinden Al Jazeera ofisine baskın
İsrail polisi, hükümetin bugün aldığı Al Jazeera'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak ekipmanlarına el koydu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Katil İsrail polisinden Al Jazeera ofisine baskın 05.05.2024 | 18:31
04:39
Mahmut Övür | CHP'nin kurdu yine CHP 04.05.2024 | 16:32
05:00
Burhanettin Duran | Siyasette 'yumuşama dönemi' ne getirir? 04.05.2024 | 16:30
05:07
Melih Altınok | Kral Faysal'dan Erdoğan'a... 04.05.2024 | 16:28
04:23
Salih Tuna | Bu kararları kim imzalatıyor? 04.05.2024 | 16:26
00:27
07:53
01:06
11:56
04:15
Burhanettin Duran | Yeni bir siyasi süreç 03.05.2024 | 16:42
02:45
Dilek Güngör | Yasa dışı bahisi aplikasyon çözecek! 03.05.2024 | 16:40
05:19
Melih Altınok | Yanına Namık Tan’ı da verin! 03.05.2024 | 16:38
09:11
Bakan Işıkhan’dan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjde | Video 03.05.2024 | 16:20
03:41
Hilal Kaplan | Yeniden başlayanların şehri 03.05.2024 | 16:36
04:47
Başkan Erdoğan: "İlk fırsatta ziyaretin karşılığını yapacağım" | Video 03.05.2024 | 14:42
01:58
1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı | Video 03.05.2024 | 11:53
00:36
MSB açıkladı! 32 terörist etkisiz | Video 03.05.2024 | 12:40
01:38
Bayraktar TB3 SİHA yerli motor ile rekor irtifaya çıktı | Video 03.05.2024 | 08:35
02:31
01:28
Niğde’de vinç operatörünün zor anları: Havada asılı kaldı! 02.05.2024 | 23:23