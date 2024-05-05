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Video Haber Katil İsrail polisinden Al Jazeera ofisine baskın
Katil İsrail polisinden Al Jazeera ofisine baskın

Katil İsrail polisinden Al Jazeera ofisine baskın

05.05.2024 | 18:31

İsrail polisi, hükümetin bugün aldığı Al Jazeera'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak ekipmanlarına el koydu.

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