SON DAKİKA | CHP’li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ



Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen'in süre bitimini beklemeyeceği, ihaleye çıkacağını, yeterli zaman olmadığını söylediğini aktaran A.O. ifadesini şöyle sürdürdü: " Bunun üzerine Ahmet Özer hem Ziya Seymen'i hem Ufuk Özdemir'i görevden aldı. Onların yerine Halil İbrahim Çalış ve Mustafa Yolcu atandı.



