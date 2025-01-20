Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
06:30
SON DAKİKA | CHP'li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL
Son dakika haberi: CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen iş adamı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi soruşturma kapsamında 'tanık' oldu ve belediyede dönen dolapları anlattı.