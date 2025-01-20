Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 06:30

SON DAKİKA | CHP'li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL

Son dakika haberi: CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen iş adamı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Esenyurt Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi soruşturma kapsamında 'tanık' oldu ve belediyede dönen dolapları anlattı.

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA | CHP’li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL

Son dakika haberi: CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen iş adamı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL

Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediyesi'nde çalışan çevre mühendisi A.O. 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. A.O. ifadesinde Esenyurt Belediyesi'nde ihalelerde ne gibi dolaplar çevrildiğini tek tek açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | CHP’li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL

2 yıl önce başka bir belediyeden nakille Esenyurt'a geldiğini aktaran tanık A.O. ilk önce Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ardından ise İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi. CHP'li Ahmet Özer'in başkan seçildikten sonra Adnan Acar ve Ali Gökmen'in, 'Başkan geldi istediği müteahhitle çalışır ancak müteahhit önce bizimle çalışması lazım' dediğini aktaran A.O., "Görevleri olmadığı halde belediyenin temizlik işlerini incelemeye başladılar.

SON DAKİKA | CHP’li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL

Ufuk Özdemir, Destek Hizmetleri Müdürü'yken, Temizlik ve Atıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı yapıldı. Ben, temizlik işlerinin nasıl yapılacağı, araç alımının maliyetli olacağını, uygun araçların alınması gerektiği hususunda rapor hazırladım. Raporu Özdemir'e verdikten sonra Cüneyt Tuncil benimle görüşmek istedi. Ahmet Özer'in yanından geldiğini söyledi. O dönem belediyenin temizlik işleri Harman İnşaat isimli firmadaydı ve 30 Eylül 2024'te ise süresi bitecekti" dedi.

SON DAKİKA | CHP’li belediyedeki rezalette yeni detaylar! Milyonluk rüşvet tarifesi ortaya çıktı: En üst 6.5 en alt 2.5 milyon TL

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRMEM İSTENDİ

Temizlik İşleri Müdürü Ziya Seymen'in süre bitimini beklemeyeceği, ihaleye çıkacağını, yeterli zaman olmadığını söylediğini aktaran A.O. ifadesini şöyle sürdürdü: " Bunun üzerine Ahmet Özer hem Ziya Seymen'i hem Ufuk Özdemir'i görevden aldı. Onların yerine Halil İbrahim Çalış ve Mustafa Yolcu atandı.

SON DAKİKA