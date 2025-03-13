SON DAKİKA | CHP’li belediyeler DHKP-C’ye böyle para aktardı! DHKP-C’yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar

Soruşturma konusu yöntemle DHKP-C'ye ihale adı altında 2014-2016 arasında o dönemin tutarıyla yaklaşık 22 milyon 870 bin TL civarında parayı transfer ettiği öğrenilen bu belediyelerin kazak ve tişört ihalelerini, ihale şartlarına uymadan DHKP/C ile bağlantılı Kazova Tekstil'e verdiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alım yapıldığı saptanmıştı.



