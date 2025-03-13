Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
06:15
SON DAKİKA | CHP'li belediyeler DHKP-C'ye böyle para aktardı! DHKP-C'yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar
Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlayan CHP'li Ataşehir, Şişli, Maltepe ve Sarıyer belediyeleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan itirafçı ifadelerine göre, CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet havuzundan DHKP/C'nin kasasına maddi yardımda bulunuldu.