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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'li belediyeler DHKP-C'ye böyle para aktardı! DHKP-C'yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar 
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:15

SON DAKİKA | CHP'li belediyeler DHKP-C'ye böyle para aktardı! DHKP-C'yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar

Son dakika haberi: Terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlayan CHP'li Ataşehir, Şişli, Maltepe ve Sarıyer belediyeleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan itirafçı ifadelerine göre, CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet havuzundan DHKP/C'nin kasasına maddi yardımda bulunuldu.

Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA | CHP’li belediyeler DHKP-C’ye böyle para aktardı! DHKP-C’yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü DHKP/C tarafından yönetilen tekstil firmasının, CHP'li Sarıyer ve Şişli Belediyeleri'nden haksız bir şekilde, 'kazak', 'tişört' adı altında ihale yoluyla örgüte finans sağlandığının belirlenmesi üzerine önceki gün baskınlar düzenlerek Şişli, Sarıyer, Maltepe ve Ataşehir belediyelerinde geçmişte ve hâlen çalışan hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 32'si gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler DHKP-C’ye böyle para aktardı! DHKP-C’yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar

Soruşturma konusu yöntemle DHKP-C'ye ihale adı altında 2014-2016 arasında o dönemin tutarıyla yaklaşık 22 milyon 870 bin TL civarında parayı transfer ettiği öğrenilen bu belediyelerin kazak ve tişört ihalelerini, ihale şartlarına uymadan DHKP/C ile bağlantılı Kazova Tekstil'e verdiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alım yapıldığı saptanmıştı.

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SON DAKİKA | CHP’li belediyeler DHKP-C’ye böyle para aktardı! DHKP-C’yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar

Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyasında yer alan etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçı ifadelerine göre CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet havuzundan DHKP/C'nin kasasına maddi yardımda bulunulduğu ortaya çıktı. CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerinden de Grup Yorum konser organizasyonu, piknik ve örgüte müzahir derneğin çektiği bir filmin de çekimi için para alındığı aktarıldı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler DHKP-C’ye böyle para aktardı! DHKP-C’yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar

İBB MÜDÜRÜ O DHKP/C'LİYLE TEMASTA

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ceyhun B. isimli kişinin verdiği ifadeye göre, Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir (halihazırda SGK kayıtlarına göre İBB'de müdür), DHKP/C'nin İhtiyaç Komitesi'nde (İKOM) görevli Doğan Karataş'la sık sık görüştüğü ve örgüt adına para verdi.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeler DHKP-C’ye böyle para aktardı! DHKP-C’yi konser ve piknik adı altında aylığa bağladılar

Yapılan HTS incelemelerinde, Kazova şirketinin yöneticilerinden Ahmet Serdar Demirtaş ile 1 kez iletişimi olduğu saptandı. Hazırlanan MASAK raporunda da 1 adet sol terör örgütlerinden kaydı olan şahıslara para yatırdığı belirlendi.