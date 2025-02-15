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Haberler Galeri SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:01

SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

Cumhuriyet Halk Partili 9 belediyeye yönelik terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı'nın da yer aldığı şüphelilerin tutuklanma gerekçeleri açıklandı. Öyle ki 10 şüphelinin üst düzey örgüt mensuplarının talimatlarıyla ilgili ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri vurgulandı. Tutuklama kararında ayrıca şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK güdümünde hareket ederek terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz şekilde verilmesi, terör örgütüne arka çıkan kişilerin personel olarak alınması hedefi doğrultusunda hareket ettikleri detayı da yer aldı.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

PKK'nın Siyasal Alan Yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında belediyelerde görev yapan terör unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı bulunuyor.

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SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 10 şüphelinin tutuklama gerekçesi ortaya çıktı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ifade veren şüpheliler tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği belirtildi. Şüphelilerin tutuklanma gerekçesine SABAH ulaştı.

SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

ORTAK SİYASET OLUŞTURMAK İÇİN YAPILANMAYA GİDİLDİ

Tutuklama gerekçesinde şüphelilerin KCK/TM'nin yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma temelinin 'siyasal alan' olması sebebiyle yürütülecek çalışmaların siyaseti güçlendirecek ve siyasetle koordineli bir çalışma olması gerektiği, bu anlamda ortak dil ve siyaset oluşturmak için daha önce bu çalışmaları yürüten KCK/TM yapılanmasının feshedilerek yerine, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu dosya kapsamında ortaya konulduğu belirtildi.

SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI BELEDİYEDE KRİTİK NOKTALARA YERLEŞTİRİLDİ

KCK yürütme kurulu üyesi Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda çeşitli ilçe belediyelere yerleştirildiği tespit edilen şüphelilerin bu şekilde belediyelerin imkanları kullanılarak terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz şekilde verilmesi, terör örgütüne arka çıkan kişilerin personel olarak alınması, terör örgütünün mali yapısının desteklenmesi, alan saha gücünün arttırılması ortak ve organize bir plan dahilinde hedefledikleri kaydedildi.

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