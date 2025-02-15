SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!

ORTAK SİYASET OLUŞTURMAK İÇİN YAPILANMAYA GİDİLDİ

Tutuklama gerekçesinde şüphelilerin KCK/TM'nin yeniden yapılanma çerçevesinde çalışma temelinin 'siyasal alan' olması sebebiyle yürütülecek çalışmaların siyaseti güçlendirecek ve siyasetle koordineli bir çalışma olması gerektiği, bu anlamda ortak dil ve siyaset oluşturmak için daha önce bu çalışmaları yürüten KCK/TM yapılanmasının feshedilerek yerine, KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında yeni bir yapılanma oluşturulduğu dosya kapsamında ortaya konulduğu belirtildi.