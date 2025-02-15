Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
09:01
SON DAKİKA... CHP’li belediyelere terör operasyonu! İşte 10 şüphelinin tutuklanma gerekçesi: Örgüt talimatı ile hareket ediyorlar!
Cumhuriyet Halk Partili 9 belediyeye yönelik terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi dokuz kişi ve bir sivil Proje Danışmanı'nın da yer aldığı şüphelilerin tutuklanma gerekçeleri açıklandı. Öyle ki 10 şüphelinin üst düzey örgüt mensuplarının talimatlarıyla ilgili ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri vurgulandı. Tutuklama kararında ayrıca şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK güdümünde hareket ederek terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz şekilde verilmesi, terör örgütüne arka çıkan kişilerin personel olarak alınması hedefi doğrultusunda hareket ettikleri detayı da yer aldı.