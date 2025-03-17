Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
06:23
SON DAKİKA | CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı
Son dakika haberi: Balıkesir KYK yurdunda kalan 5 Bin 500 öğrenciyi susuz bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, su hatlarındaki sorunu çözmek için meclisten 200 milyonluk kredi yetkisi istedi. Oysa Ahmet Akın, kendisinden önce AK Parti döneminde kaynağı bulunan ve 90 milyon liraya mal olacak ihaleyi keyfe keder iptal etmişti. Şimdi aynı işi 200 milyon Liraya yapacak.