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Haberler Galeri SON DAKİKA | CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:23

SON DAKİKA | CHP'li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

Son dakika haberi: Balıkesir KYK yurdunda kalan 5 Bin 500 öğrenciyi susuz bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, su hatlarındaki sorunu çözmek için meclisten 200 milyonluk kredi yetkisi istedi. Oysa Ahmet Akın, kendisinden önce AK Parti döneminde kaynağı bulunan ve 90 milyon liraya mal olacak ihaleyi keyfe keder iptal etmişti. Şimdi aynı işi 200 milyon Liraya yapacak.

MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA | CHP’li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

Son dakika haberi: Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünün de bulunduğu bölgede, mevcut 20 kilometrelik su hattı, artan nüfus ve altyapı eksiklikleri nedeniyle yükü kaldıramaz hale gelince, eskiyen borularda sık sık arızalar meydana gelmeye başladı.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

Hatlardaki yetersizliği ve sorunları gidermek isteyen önceki dönem Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve ekibi, yaklaşık 20 kilometrelik yeni bir su hattı yapmak üzere harekete geçti.

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SON DAKİKA | CHP’li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

Gerekli kaynağı da sağlayan Yılmaz, yerel seçimlerden kısa bir süre önce ihaleye çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın'ın ilk icraatlarından biri ise bu ihaleyi iptal etti.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

HEM GECİKTİ, HEM MALİYETİ 110 MİLYON LİRA ARTTI

Çözülemeyen sorun ise aradan geçen 11 ayın ardından daha da arttı. Hatta, kesintilerden bıkan kampüsteki KYK yurdunda kalan 5 bin 500 öğrenci, geçen ay gece yarısı düzenlediği protesto eylemiyle, akmayan sulara tepki gösterdi.

SON DAKİKA | CHP’li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

Ancak Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ, çözüm üretmek yerine su kesintisinin sorumluluğunu üniversitenin depolarına ve pompalarına yüklemeye çalıştı. Ancak sorunun yetersiz altyapı olduğu ortaya çıktı.