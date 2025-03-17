SON DAKİKA | CHP’li belediyeye ihale tepkisi! Keyfe keder iptalin bedeli 110 milyon lira: 5 bin 500 öğrenciyi susuz bıraktı

Gerekli kaynağı da sağlayan Yılmaz, yerel seçimlerden kısa bir süre önce ihaleye çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın'ın ilk icraatlarından biri ise bu ihaleyi iptal etti.