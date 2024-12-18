Giriş Tarihi: 18.12.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
06:23
SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon
Son dakika haberi: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde montaj kasetler, sahte belgeler ve medya manipülasyonlarıyla Türkiye'yi hedef aldı. Gazete manşetlerinden sosyal medya kampanyalarına, gizli tanık ifadelerinden uydurma dekontlara kadar her yolu deneyen örgütün kirli planı, devletin kararlı duruşu ve milletin sağduyusuyla bozuldu. O süreçte kullanılan montaj ve manipülasyon teknikleri ise tarihe karanlık bir leke olarak geçti.