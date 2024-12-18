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Haberler Galeri SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon
Giriş Tarihi: 18.12.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 06:23

SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon

Son dakika haberi: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde montaj kasetler, sahte belgeler ve medya manipülasyonlarıyla Türkiye'yi hedef aldı. Gazete manşetlerinden sosyal medya kampanyalarına, gizli tanık ifadelerinden uydurma dekontlara kadar her yolu deneyen örgütün kirli planı, devletin kararlı duruşu ve milletin sağduyusuyla bozuldu. O süreçte kullanılan montaj ve manipülasyon teknikleri ise tarihe karanlık bir leke olarak geçti.

Muhammed UZUN
SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon

Son dakika haberi: 17-25 Aralık, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen FETÖ'nün, devleti ele geçirme planının en sinsi hamlelerinden biri olarak tarihe geçti. Montaj kasetler, sahte belgeler ve medya manipülasyonları ile başlatılan karanlık kumpas, yargı ve emniyet içindeki örgüt üyeleri tarafından adım adım hayata geçirildi. MİT kumpasında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık'ta düğmeye bastı. Teknolojik manipülasyonlarla hazırlanan ses kayıtları, "yolsuzluk delili" adı altında servis edilirken, sahte belgelerle oluşturulan dosyalar yargı eliyle devreye sokuldu.

SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon

TOHUMLAR BÖYLE ATILDI

17-25 Aralık operasyonlarının temelleri, 2012 yılında FETÖ tarafından atıldı. Örgüt, hükümete yönelik ilk büyük hamlesini 7 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan plan, MİT kumpası olarak tarihe geçti. FETÖ'nün yargı içindeki unsurları, aynı dönem Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı olan Hakan Fidan başta olmak üzere 5 MİT yetkilisini, kapatılan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağırdı.

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SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon

17-25 ARALIK'A GİDEN YOL

Örgütün amacı, MİT'i ve hükümeti hedef alarak devleti zayıflatmaktı. FETÖ'nün planına göre, Erdoğan'ın önemli bir ameliyat için hastaneye girmesi bekleniyordu. Örgüt üyeleri, operasyonu bu boşlukta hayata geçirmeyi amaçladı. Ancak ameliyatın gecikmesi, örgütün tüm planını altüst etti. Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgilendirildiğinde, Hakan Fidan'a ifade vermeye gitmemesi talimatını vererek kumpası bozdu.

SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon

BİRLEŞTİRİLEN KONUŞMALAR, SAHTE DİYALOGLAR

MİT kumpasında amacına ulaşamayan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık operasyonlarıyla hükümeti hedef aldı. Örgüt, operasyonların altyapısını oluşturmak için kamuoyunu önceden hazırlama stratejisi izledi ve montaj kasetleri devreye soktu. Operasyonların ilk adımı, teknolojik manipülasyonlarla hazırlanmış ses kayıtları üzerinden kamuoyunda algı oluşturmak oldu. Farklı zamanlarda kaydedilen konuşmalar birleştirilerek sahte diyaloglar oluşturuldu. Montaj kasetler, örgütün kontrolündeki medya organları ve sosyal medya platformlarında "yolsuzluk delili" olarak sunuldu.

SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon

ÖRGÜT ÜYELERİ "GİZLİ TANIK" OLDU

17 Aralık sabahı düğmeye basan FETÖ, hükümete yönelik hazırlanan sahte belgelerle dolu dosyaları yargı eliyle devreye soktu. Bankacılık işlemlerine ait resmi dekontlar üzerinde oynama yapılarak, gerçekte olmayan para transferleri kurgulandı. Taşınmaz mülkler üzerinde yapılan düzenlemelerle, belgeler "kanıt" gibi gösterilmeye çalışıldı. Örgüt üyeleri, "gizli tanık" kimliği kullanarak uydurma beyanlarda bulundu. Söz konusu ifadeler, aynı zamanda operasyonların meşruiyetini sağlamak için soruşturma dosyalarına eklendi.

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