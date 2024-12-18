SON DAKİKA | Darbenin tetikçisi FETÖ ayarlı medya! Kumpasın şifreleri: Montaj ve manipülasyon

Son dakika haberi: 17-25 Aralık, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen FETÖ'nün, devleti ele geçirme planının en sinsi hamlelerinden biri olarak tarihe geçti. Montaj kasetler, sahte belgeler ve medya manipülasyonları ile başlatılan karanlık kumpas, yargı ve emniyet içindeki örgüt üyeleri tarafından adım adım hayata geçirildi. MİT kumpasında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık'ta düğmeye bastı. Teknolojik manipülasyonlarla hazırlanan ses kayıtları, "yolsuzluk delili" adı altında servis edilirken, sahte belgelerle oluşturulan dosyalar yargı eliyle devreye sokuldu.