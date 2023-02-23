Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı
Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:56

Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı

Son dakika haberler: Kentsel dönüşüme karşı adeta ittifak kuran CHP, HDP ve İyi Parti, halkı manipüle ederek kışkırttı, birçok noktada kentsel dönüşüm ya aksadı ya da durdu. Deprem sonrası ise dönüşümde geç kalındığını iddia ettiler. İşte tarihe geçen ve bugün inkar edilse de muhalefetin karşısına çıkan dönüşüm karşıtlığı

HARUN SEKMEN
Halit TURAN
Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı

Son dakika haberler: "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde devlet ve millet tek yürek olup yaraları sarmakla uğraşırken muhalefetin enkazlar dahi kaldırılmadan deprem yaralarını siyasete malzeme etmesi pes dedirtti. Yaptıkları algı çalışmalarıyla yaşanan yıkımın sorumlusu olarak hükümeti gösterme derdine düşen muhalefetin, AK Parti hükümetinin her kentsel dönüşüm hamlesine çelme taktığı belgelendi.

Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı

Çelme takmakla da kalmayan CHP'li vekillerin kentsel dönüşüm projelerini iptal ettirebilmek için Meclis'te yaptıkları konuşmaları bile paylaştıkları görüldü. CHP ve İyi Partili vatandaşları da manipüle ettiklerini gösteren dijital geçmişlerine SABAH ulaştı. İşte o örnekler:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı

MECLİS'TEN ENGELLEME TALEBİ

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, TBMM'de yaptığı konuşmada Mısri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme karşı çıktı. Köksal 23 Haziran 2021 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşmada, "Misri Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün iptal edilmesini bekliyoruz" dedi. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm yapacağız diyerek halkı kandıranlara yine en iyi cevabı halk verecek. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirenlere herkes dur diyecek."

Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı

DÖNÜŞÜME KARŞI DİRENİŞ ÇAĞRISI

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da Hatay'da yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı, "Böyle bir şeye karşı kesinlikle mahalleli açısından da sosyalist devrimci, demokrat örgütlerin de destek vereceği bir direniş başlatmak gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı

CHP Adana Eski Milletvekili Turgay Develi de "30 Mart'ta halkımız 'kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır" paylaşımında bulunmuştu.

SON DAKİKA