Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
07:56
Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı
Son dakika haberler: Kentsel dönüşüme karşı adeta ittifak kuran CHP, HDP ve İyi Parti, halkı manipüle ederek kışkırttı, birçok noktada kentsel dönüşüm ya aksadı ya da durdu. Deprem sonrası ise dönüşümde geç kalındığını iddia ettiler. İşte tarihe geçen ve bugün inkar edilse de muhalefetin karşısına çıkan dönüşüm karşıtlığı