Son dakika | Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti’nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı

Son dakika haberler: "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde devlet ve millet tek yürek olup yaraları sarmakla uğraşırken muhalefetin enkazlar dahi kaldırılmadan deprem yaralarını siyasete malzeme etmesi pes dedirtti. Yaptıkları algı çalışmalarıyla yaşanan yıkımın sorumlusu olarak hükümeti gösterme derdine düşen muhalefetin, AK Parti hükümetinin her kentsel dönüşüm hamlesine çelme taktığı belgelendi.