Muhalefetin kentsel dönüşüm çelişkisi! İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin yıkım ittifakı | Video

Kentsel dönüşüme karşı adeta ittifak kuran CHP, HDP ve İyi Parti, halkı manipüle ederek kışkırttı, birçok noktada kentsel dönüşüm ya aksadı ya da durdu. Deprem sonrası ise dönüşümde geç kalındığını iddia ettiler. İşte tarihe geçen ve bugün inkar edilse de muhalefetin karşısına çıkan dönüşüm karşıtlığı