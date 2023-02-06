Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:08
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
09:50
Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ilde de şiddetli şekilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası deprem uzmanı Okan Tüysüz ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz; "Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem çok geniş bir alanda meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremi en son 17 Ağustos 1999'da yaşadık. Yani 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem." ifadelerini kullandı.