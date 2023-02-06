Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem

"23 YILDIR YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK DEPREM"

Bu büyüklükteki bir depremi en son 17 Ağustos 1999'da yaşadık. Yani 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem. Bu beklenen bir depremdi. Çünkü Doğu Anadolu fay hattının çok uzun yıllardan beri suskun olduğu, deprem biriktirdiği, bu enerjisini depremle boşaltmadığı biliniyordu.

