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Haberler Galeri Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem
Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 09:50

Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ilde de şiddetli şekilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası deprem uzmanı Okan Tüysüz ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz; "Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem çok geniş bir alanda meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremi en son 17 Ağustos 1999'da yaşadık. Yani 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ilde de hissedilen yıkıcı deprem sonrası deprem uzmanı Okan Tüysüz ahaber'de kritik uyarılarda bulundu.

Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem

"ÇOK GENİŞ BİR ALANDA YAŞANDI"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem çok geniş bir alanda meydana geldi. En az 300 KM çapında bir alan içerisinde etkili oldu.

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Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem

Tüysüz yaptığı açıklamada; "Bu deprem sığ bir deprem. Yaşanan deprem Batum'dan Mısır'a ve Kıbrıs'a kadar geniş bir alanda hissedilen bir deprem." ifadelerini kullandı

Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem

"23 YILDIR YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK DEPREM"

Bu büyüklükteki bir depremi en son 17 Ağustos 1999'da yaşadık. Yani 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem. Bu beklenen bir depremdi. Çünkü Doğu Anadolu fay hattının çok uzun yıllardan beri suskun olduğu, deprem biriktirdiği, bu enerjisini depremle boşaltmadığı biliniyordu.

Son dakika: Deprem uzmanından kritik uyarı! 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem

"ARTÇILAR HALA DEVAM EDİYOR"

Nitekim 2020 4 Ocak'ta Elazığ'da bir deprem oldu bunun etkinliği hala sürmekte artçıları devam ediyor. Bu deprem olduktan sonra bilhassa medyada daha çok Doğu Anadolu'nun Pazarcık fayına dikkat çekilmişti.

SON DAKİKA | 7,4'lük deprem 10 ilde etkili oldu | Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den canlı yayında açıklama

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