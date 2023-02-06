SON DAKİKA | Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7,4'lük deprem açıklaması
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ilde de şiddetli şekilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası deprem uzmanı Okan Tüysüz ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz; "Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem çok geniş bir alanda meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremi en son 17 Ağustos 1999’da yaşadık. Yani 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem." ifadelerini kullandı.
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