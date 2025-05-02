Giriş Tarihi: 02.05.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
07:14
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular
Son dakika haberi! Yolsuzluk ve rüşvet suçundan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının Saraçhane'deki başkanlık makamına adeta karargâh kurup, yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olmak isteyen kişilere ve ailelerine baskı yaptığı öne sürüldü. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 71 kişinin tutuklandığı soruşturmada bazı şüphelilerin itirafçı olarak rüşvet ağını deşifre etmeye başlaması, İmamoğlu ve ekibini panikletti.