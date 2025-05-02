SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular

"Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olmasına binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Murat Ongun ile Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve Meclis Üyesi olarak bildiğimizi ve söylememizi, bunun dışında bu kişilerle alakalı herhangi bilgiye sahip olmadığımızı söylememizi istediler..."