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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular
Giriş Tarihi: 02.05.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 07:14

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular

Son dakika haberi! Yolsuzluk ve rüşvet suçundan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının Saraçhane'deki başkanlık makamına adeta karargâh kurup, yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olmak isteyen kişilere ve ailelerine baskı yaptığı öne sürüldü. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 71 kişinin tutuklandığı soruşturmada bazı şüphelilerin itirafçı olarak rüşvet ağını deşifre etmeye başlaması, İmamoğlu ve ekibini panikletti.

SABAH
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular

Son dakika haberi... Yolsuzluk ve rüşvet suçunda tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Saraçhane'deki başkanlık makamını işgal etti. 10 avukat, başkanlık makamını karargâh yapıp burada İmamoğlu davası için çalışıyor. Yanlarında jammer da bulunduran avukatlar, dosyada itirafçı olmak isteyen kişilere baskı yapıyor.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular

Bildiklerini anlatmak isteyen şüphelilere hesap soran bu avukatlar adeta İmamoğlu'nun aleyhine hiçbir gelişme yaşanmaması için çırpınıyor. Avukatların başında Kemal Polat bulunuyor. Diğer taraftan itirafçı Murat Abbas, "19 Mart operasyonu öncesi 9 Mart'ta Kültür AŞ'de Yiğit adında bir avukatın başkanlığında bir toplantı düzenlendi."

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular

"Bu toplantıda belediyeye yönelik bir operasyon olabileceği, bu operasyonun olmasına binaen herkesin ağız birliği yapması gerektiği, Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız hakkında sorular sorulduğunda herkesin aynı minvalde cevap vermesi ve aynı doğrultuda savunma verilmesi yönünde konuşmalar yapıldı. Murat Ongun ile Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı olarak, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı ve Meclis Üyesi olarak bildiğimizi ve söylememizi, bunun dışında bu kişilerle alakalı herhangi bilgiye sahip olmadığımızı söylememizi istediler..."

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular

"Ayrıca bu toplantıda bize isimlerini verdikleri avukatlara vekâlet çıkarmamızı söylediler. Ben de bana ismi verilen avukata vekalet çıkardım. Emniyet aşamasında verdiğim ifademde ve savcılık sorgumda bu avukat görev aldı. Dosya kapsamında bulunan belediye çalışanları olan diğer şüphelilerin de avukatları bu toplantıda belirlendi." dedi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu ekibi panikledi: Avukatlar itirafçı avına çıktı! Başkanlık makamında karargah kurdular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta büyük bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu şüphelilerden 102'si yakalandı ve aralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da bulunduğu 53'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer taraftan 26 Nisan'da soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda da aralarında Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.