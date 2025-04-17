SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu ’kasa’ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya’daki o yer

Soruşturma birimlerinin yaptıkları tespitlere göre, İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve 'Kafa koparan' olarak bilinen Fatih Keleş'in, başta reklam şirketleri olmak üzere çok sayıda iş adamından rüşveti burada aldığı kaydedildi.



