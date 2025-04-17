Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
07:41
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu 'kasa'ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya'daki o yer
Son dakika haberi: İBB'nin Florya'daki başkanlık konutunun iş adamlarından alınan rüşvetin toplandığı merkez haline getirildiği ortaya çıktı. Tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu ileri sürülen İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu Fatih Keleş'in bu konutu ofis olarak kullandığı, iş adamlarından tehdit ve zorla toplanan paraların burada 2 metre uzunluğunda 1 metre enine sahip çelik bir kasada muhafaza edildiği öğrenildi.