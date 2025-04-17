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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu 'kasa'ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya'daki o yer
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 07:41

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu 'kasa'ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya'daki o yer

Son dakika haberi: İBB'nin Florya'daki başkanlık konutunun iş adamlarından alınan rüşvetin toplandığı merkez haline getirildiği ortaya çıktı. Tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu ileri sürülen İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu Fatih Keleş'in bu konutu ofis olarak kullandığı, iş adamlarından tehdit ve zorla toplanan paraların burada 2 metre uzunluğunda 1 metre enine sahip çelik bir kasada muhafaza edildiği öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu ’kasa’ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya’daki o yer

Son dakika haberi: İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya'daki başkanlık konutunu, komisyon ve rüşvetin merkezi haline getirdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu ’kasa’ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya’daki o yer

Soruşturma birimlerinin yaptıkları tespitlere göre, İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve 'Kafa koparan' olarak bilinen Fatih Keleş'in, başta reklam şirketleri olmak üzere çok sayıda iş adamından rüşveti burada aldığı kaydedildi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu ’kasa’ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya’daki o yer

Alınan rüşvet ve komisyonları burada 2 metre uzunluğunda, 1 metre enine sahip çelik bir kasada topladığı iddia edildi.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu ’kasa’ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya’daki o yer

BÜYÜK KASA GİTTİ KÜÇÜK KASA GELDİ

Soruşturma kapsamında İBB'nin Florya'daki başkanlık konutunda da arama gerçekleştirildi. Ancak arama yapıldı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu, İBB başkanlık konutunu ’kasa’ya ofis yaptı! Rüşvetin merkezi Florya’daki o yer

Yapılan aramada, bu büyük kasa yerine daha küçük bir kasa bulunduğu ve yalnızca 5 milyon liralık bir meblağa el konulduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.