Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş'in kasasından 5 milyon TL çıktı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca CHP’li İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan rüşvet ve terör soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki CHP’li yönetim belediyenin Florya'daki başkanlık konutunu iş adamlarından alınan rüşvetin toplandığı merkez yaptı! Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve aynı zamanda kasası olduğu ileri sürülen İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu Fatih Keleş'in bu konutu ofis olarak kullandığı, iş adamlarından toplanan paraları çelik bir kasada muhafaza ettiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu ofiste yapılan aramalarda kasadan balya balya paralar çıktı! O paraların değeri tam 5 milyon liraydı!
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