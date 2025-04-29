Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor
Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 06:30

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu ve gizli kasalarının oteldeki sır görüşmesinde kameraları bantlayan koruma Türkmen, ifadesinde 'Ekibimizin daha önce aldığı kararla biz bunu rutin olarak yapıyoruz' dedi. Yasadışı jammer kullanımını aklamaya çalışan CHP yönetimi ise panikte. Toplantının içeriğine dair tek bir açıklama yok.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor

Son dakika haberi: Yolsuzluktan tutuklu eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde kameraları bantlatarak ve sinyal kesici cihazlar kullanarak yaptığı sır toplantının görüntüleri CHP yönetimini paniğe sevk etti.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor

Jammer kullanımını savunarak toplantının içeriğinin konuşulmasını engellemeye çalışan CHP yönetimine rağmen, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanların ifadeleri, gizli toplantının organize bir şekilde karartıldığının itirafı niteliğinde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor

Toplantı öncesi kameralara bant yapıştıran Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Çağlar Türkmen, "Bu rutin bir uygulama.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor

Bu yüzden kimseden talimat almadım. Balıkçı Kahraman isimli restoranda İmamoğlu'nun görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle, daha sonra İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor

Bu karar, Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi tarafından alınmış bir karardır. Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum" dedi.