Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
06:30
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun organize karartmasında cevapsız kalan sorular! CHP açıklamaya çalıştıkça batıyor
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu ve gizli kasalarının oteldeki sır görüşmesinde kameraları bantlayan koruma Türkmen, ifadesinde 'Ekibimizin daha önce aldığı kararla biz bunu rutin olarak yapıyoruz' dedi. Yasadışı jammer kullanımını aklamaya çalışan CHP yönetimi ise panikte. Toplantının içeriğine dair tek bir açıklama yok.