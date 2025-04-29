Ekrem İmamoğlu'nun otel toplantısına geldiği yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesi yeni görüntüleri ortaya çıktı. İmamoğlu, elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı anlar kamerada görülüyor.
Kritik görüşme öncesi iki kişinin otelin kameralarını peçete ile kapattığı anlar kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerin devamında Ekrem İmamoğlu'nun bir ekiple birlikte geldiği ve elinde bir çantayla otele giriş yaptığı kameralar tarafından kaydedildi.
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