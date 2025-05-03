Son dakika haberi: Capaticy AVM’nin sahibi rüşvet çarkını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler!

Görseldeki: Ertan Yıldız

PARK YAPILACAK YERİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NE VERMİŞLER

Bu sözler üzerine karşılık olarak, "Burayı yaptığımız dönemde amortismanın bir kısmını Bakırköy'e verdik. Birçok yerin terkini yaptık ve belediyeye verdik" dediğini aktaran Özgül, AVM'nin karşısında bulunan ve park olarak kullanılması gereken yeri de verdiklerini hatta burada, şu anda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bulunduğuna dikkat çekti.