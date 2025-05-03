Giriş Tarihi: 03.05.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
07:02
Son dakika haberi: Capaticy AVM'nin sahibi rüşvet çarkını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler!
Son dakika haberi! Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'ın, Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkının ruhsatlandırma sürecinde 5 milyon Euro rüşvet istediği iddia edilmişti. Buna ilişkin savcıya anlatılan iddiaların ardından bu kez rüşvet istenen Capacity AVM'nin ortaklarından Selahattin Özgül açık ifade verdi ve rüşvetin nasıl istendiğini savcılığa tek tek anlattı. Özgül, Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız'ın kendilerinden önce 3 sonra 5 milyon dolar istediklerini aktararak, "Rüşveti kabul etmedik. Yıkım kararı ve 197 milyon lira para cezası geldi" dedi.