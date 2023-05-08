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Haberler Galeri Son dakika | Herkes 'Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı
Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 08:32

Son dakika | Herkes 'Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı

Kral 3. Charles'in taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH yazarı Melih Altınok'a konuştu. Oktay Türkiye'nin mevcut durumuna ve dış politika ve içeride yaşananlara ilişkin birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yurtdışındaki dostlarının aklının seçimlerde olduğunu söyleyen Oktay herkesin "Erdoğan bu seçimlerde de kazanıyor mu?" diye sorduğunu belirtti ve seçimin sonucuna ilişkin de tahminlerini belirtti.

MELİH ALTINOK
Son dakika | Herkes ’Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı

Kral 3. Charles'in taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Londra Büyükelçiliğimizin tarihi binasında sohbet etme imkanı bulduk.

Öncelikle şunu itiraf edeyim. Bürokrat özellikleri ön plana çıkan birini bekliyordum. Tam aksine, temel perspektifi bürokratik engelleri minimize etmek olan, pratik, samimi, güleryüzlü bir devlet adamıyla karşılaştım.
Siyasetten teknolojiye, savunma sanayinden sağlığa kadar geniş bir alanda kıpırdayan yaprak hakkında bile derin malumat sahibi. Haliye sohbetimiz uzun sürdü. Oktay'ın, dünyanın izlediği törendeki temasları ve milletvekili adayı olduğu 14 Mayıs seçimlerine dair açıklamalarından bazı satır başları şunlar:

Son dakika | Herkes ’Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı

HERKES ERDOĞAN YENİDEN KAZANIYOR MU DİYE SORUYOR

Oktay tören vesilesiyle İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Afrikalı liderlere, Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere kadar pek çok ülkenin yöneticisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulduğunu anlatıyor:

"Törende karşılaştığımız herkes, hatta bazıları gelip kucaklayacak kadar samimi şekilde bizi karşıladı. Öyle ki Azerbaycan Meclis Başkanı'na 'Türk Cumhuriyetlerine gelmedim değil mi?' diye takıldım... Türkiye herkesi heyecanlandırıyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgesindeki, dünyadaki duruşunun, sessizlerin sesi olma söyleminin ne kadar yaygınlaştığını ve kabul gördüğünü çok net hissediyorsunuz...
Doğal olarak konu seçimlerden açılıyor. 'Ne oluyor seçimler? Alıyor muyuz? Cumhurbaşkanımız tekrardan kazanır mı' diyerek söze başlıyorlar.

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Son dakika | Herkes ’Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı

KRAL CHARLES'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MESAJ

"Kral'la görüşmemizde Cumhurbaşkanımızın selamlarını, tebriklerini ve seçim sürecinden kaynaklı törene katılamayacağı mesajını ilettim. O da zaten 'Ben durumu biliyorum' dedi ve teşekkür etti. Türkiye'yi ne kadar sevdiğini, ilgilendiğini ve defalarca geldiğini söyledi. 'Tabii birçok alanda işbirliğimiz var. Mutlaka daha da birlikte çalışacağız Sayın Erdoğan'a benim selamlarımı ve başarı dileklerimi iletin' dedi. Sonrasında Prens William ve eşi ile görüştük."

Son dakika | Herkes ’Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı

SUNAK'A TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE LİDERLİĞİ ALMANIZ GEREKİR DEDİM

"Daha önemlisi Başbakan Rishi Sunak'la konuşma imkanımız oldu. Yeni modüler teknoloji nükleer santral, serbest ticaret ve tabii ki özellikle savunma sanayiinde devam eden çalışmalarımız üzerine... Kısa süre öncesine kadar Boris Johnson bu konularla yakından ilgileniyordu.

Son dakika | Herkes ’Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı

Başbakan'a, 'Ondan sonra belki bir boşluk oluşmuş olabilir. Artık sizin Türkiye ile ilişkilerde liderliği almanız gerekir' dedim..."

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