Son dakika | Herkes ’Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı

HERKES ERDOĞAN YENİDEN KAZANIYOR MU DİYE SORUYOR

Oktay tören vesilesiyle İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Afrikalı liderlere, Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere kadar pek çok ülkenin yöneticisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulduğunu anlatıyor:

"Törende karşılaştığımız herkes, hatta bazıları gelip kucaklayacak kadar samimi şekilde bizi karşıladı. Öyle ki Azerbaycan Meclis Başkanı'na 'Türk Cumhuriyetlerine gelmedim değil mi?' diye takıldım... Türkiye herkesi heyecanlandırıyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bölgesindeki, dünyadaki duruşunun, sessizlerin sesi olma söyleminin ne kadar yaygınlaştığını ve kabul gördüğünü çok net hissediyorsunuz...

Doğal olarak konu seçimlerden açılıyor. 'Ne oluyor seçimler? Alıyor muyuz? Cumhurbaşkanımız tekrardan kazanır mı' diyerek söze başlıyorlar.