Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:32
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
08:32
Son dakika | Herkes 'Erdoğan seçimi yine kazanıyor mu? diye soruyor: İşte cevabı
Kral 3. Charles'in taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay SABAH yazarı Melih Altınok'a konuştu. Oktay Türkiye'nin mevcut durumuna ve dış politika ve içeride yaşananlara ilişkin birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yurtdışındaki dostlarının aklının seçimlerde olduğunu söyleyen Oktay herkesin "Erdoğan bu seçimlerde de kazanıyor mu?" diye sorduğunu belirtti ve seçimin sonucuna ilişkin de tahminlerini belirtti.