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Haberler Galeri SON DAKİKA… Rüşvetin merkezi İBB konutu! Hepsi Ekrem İmamoğlu’nun kasasından çıktı: Balya balya paralar…
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:49

SON DAKİKA… Rüşvetin merkezi İBB konutu! Hepsi Ekrem İmamoğlu’nun kasasından çıktı: Balya balya paralar…

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan rüşvet ve terör soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki CHP'li yönetim belediyenin Florya'daki başkanlık konutunu iş adamlarından alınan rüşvetin toplandığı merkez yaptı! Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve aynı zamanda kasası olduğu ileri sürülen İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu Fatih Keleş'in bu konutu ofis olarak kullandığı, iş adamlarından toplanan paraları çelik bir kasada muhafaza ettiği hatta bu kasanın da 3 ay önce vinçle kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu ofiste yapılan aramalarda kasadan balya balya paralar çıktı! O paraların değeri tam 5 milyon liraydı!

Deniz YUSUFOĞLU
YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA… Rüşvetin merkezi İBB konutu! Hepsi Ekrem İmamoğlu’nun kasasından çıktı: Balya balya paralar…

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına karışan kişilere yönelik yürütülen soruşturmada her geçen gün yeni bir detay ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya'daki başkanlık konutunu, komisyon ve rüşvetin merkezi haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Rüşvetin merkezi İBB konutu! Hepsi Ekrem İmamoğlu’nun kasasından çıktı: Balya balya paralar…

2 METRE UZUNLUĞUNDA 1 METRE ENİNDE!

Soruşturma birimlerinin yaptıkları tespitlere göre, İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve 'Kafa koparan' olarak bilinen Fatih Keleş'in, başta reklam şirketleri olmak üzere çok sayıda iş adamından rüşveti burada aldığı kaydedildi. Alınan rüşvet ve komisyonları burada 2 metre uzunluğunda, 1 metre enine sahip çelik bir kasada topladığı iddia edildi.

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SON DAKİKA… Rüşvetin merkezi İBB konutu! Hepsi Ekrem İmamoğlu’nun kasasından çıktı: Balya balya paralar…

KASAYI VİNÇLE ÇIKARIP TIR'A YÜKLEMİŞLER

Söz konusu kasanın varlığından ise çevredeki görgü tanıkları sayesinde haberdar olundu. Tespitlere göre, söz konusu çelik kasanın geçtiğimiz yıl aralık ayında, yani rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sadece 3 ay önce büyük bir vinç aracılığıyla buradan çıkarıldığı ve başka bir noktaya götürüldüğü saptandı. Görgü tanıkları, vincin geldiği anları ve kasanın vinç yardımıyla TIR'a yüklendiği yönünde soruşturma birimlerine bilgi verdi.

SON DAKİKA… Rüşvetin merkezi İBB konutu! Hepsi Ekrem İmamoğlu’nun kasasından çıktı: Balya balya paralar…

GÜVENLİK KAMERALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturma birimleri Florya'daki başkanlık konutunu gören güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle aralık ayında, ofise yapılan giriş çıkışlara, çevre bağlantı yolları da mercek altına alınarak söz konusu kasanın nereye götürüldüğünü incelemeye aldı.

SON DAKİKA… Rüşvetin merkezi İBB konutu! Hepsi Ekrem İmamoğlu’nun kasasından çıktı: Balya balya paralar…

FLORYA'YI KASASI FATİH KELEŞ'E BIRAKTI

Söz konusu başkanlık konutu geçmişte Kadir Topbaş dahil olmak üzere birçok belediye başkanının kullanımına sunulmuştu. Ekrem İmamoğlu' ise burayı kasası Keleş'e tahsis edip kendisi için ise Rumelihisarı'nda 9 dönüm arazi üzerine 1995 yılında Marmara Üniversitesi'ne eğitim amacıyla tahsis edilen taş binayı kendisine lojman olarak tahsis etti.