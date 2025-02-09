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Haberler Galeri SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 09.02.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 07:27

SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecek planları için çarçur etmeyi sürdüren İBB Başkanı'nın Boğaz sırtlarındaki 3 villasının manzarasını korumak için yeni bir marifeti ortaya çıktı. İmamoğlu ilk başta varlığını bile inkâr ettiği vilalları için ekiplerine özel yol yaptırmıştı. İBB Başkanı'nın şimdi de villalarının yanındaki yeşil alanı belediye kasasından 156 milyon lira ödeyerek kamulaştırdığı öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu’nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun villalarının manzarasını korumak için İBB kasasından 156 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarının yanı başındaki sosyete camiasından Mermerci ailesine ait 3 bin 40 metrekare büyüklüğündeki ağaçlık arsanın İBB tarafından acele kararla kamulaştırıldığı öğrenildi. Yapılan işlemle Ekrem İmamoğlu'nun manzarasını korumak için yüzlerce milyon lira kamu kaynağı harcanmış oldu.

SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu’nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı

MERMERCİ AİLESİ AVUKATI SABAH'A ANLATTI

Kamulaştırmaya ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtlayan Mermerci ailesinin Avukatı Harun Tavşancıl, "İBB müvekkillerin arsasını satın almak için 152 milyon lira teklif etti. Ancak bu bedeli düşük bulan müvekkiller 180 milyon lira istedi. Anlaşma olmayınca önce encümen kararıyla kamulaştırma sonra da dava süreci başladı.

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SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu’nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı

Bu sırada İBB teklifini 4 milyon lira artırarak 156 milyon 66 bin türk lirası karşılığında anlaşma sağlandı ve arazi park yapılması şartıyla İBB mülkiyetine geçti" dedi.

SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu’nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı

ENCÜMEN KARARIYLA KAMULAŞTIRILDI

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki Mirgün Mahallesi'nde bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanından gizlediği ortaya çıkan 3 adet villasının yanı başında bulunan 3 bin 40 metrekare büyüklüğündeki ağaçlık arsa 11 Temmuz 2024 tarihinde acele encümen kararıyla kamulaştırıldı.

SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu’nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı

Kamulaştırma kararı ilgili arsanın tapu kaydına şerh olarak kaydedildi. İBB arsanın kamulaştırılması karşılığında Mermerci ailesine ilk önce 152 milyon lira teklif etti. Ancak aile bu teklifi düşük buldu ve 180 milyon lira istedi.

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