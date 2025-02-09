Giriş Tarihi: 09.02.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
07:27
SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı
Son dakika haberi: İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecek planları için çarçur etmeyi sürdüren İBB Başkanı'nın Boğaz sırtlarındaki 3 villasının manzarasını korumak için yeni bir marifeti ortaya çıktı. İmamoğlu ilk başta varlığını bile inkâr ettiği vilalları için ekiplerine özel yol yaptırmıştı. İBB Başkanı'nın şimdi de villalarının yanındaki yeşil alanı belediye kasasından 156 milyon lira ödeyerek kamulaştırdığı öğrenildi.