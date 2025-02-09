SON DAKİKA | İBB’nin kasasından Ekrem İmamoğlu’nun villasına park! Skandalın belgesine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun villalarının manzarasını korumak için İBB kasasından 156 milyon lira harcandığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarının yanı başındaki sosyete camiasından Mermerci ailesine ait 3 bin 40 metrekare büyüklüğündeki ağaçlık arsanın İBB tarafından acele kararla kamulaştırıldığı öğrenildi. Yapılan işlemle Ekrem İmamoğlu'nun manzarasını korumak için yüzlerce milyon lira kamu kaynağı harcanmış oldu.