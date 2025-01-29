SON DAKİKA | İmamoğlu’ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar

Son dakika haberi: İmamoğlu ailesinin Beylikdüzü'nde inşa ettiği Zigana Evleri'ndeki usulsüzlüklerine göz yummayan site yönetimi, İmamoğlu ailesinin hedefi oldu. Site yönetimi için yapılan seçimli genel kurulda İmamoğlu ailesinin tüm baskılarına rağmen aday olan ve yeniden seçilen Zigana Evleri Site Yöneticisi Abdulkadir Çapanik, "Ortak alanları ve sığınakları dükkanlarına katarak usulsüzlük yapmışlar.



