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Haberler Galeri SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:04

SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar

Son dakika haberi: 7 blok 196 daire ve 40 adet dükkândan oluşan Zigana Evleri projesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat'ın ilk projelerinden biri olarak biliniyor. Projedeki daireleri satan, dükkanları ise kiralayan İmamoğlu ailesinin mülkiyeti kendilerine ait olan dükkanlar için birçok usulsüz işlem yaptığı öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İmamoğlu’ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar

Son dakika haberi: İmamoğlu ailesinin Beylikdüzü'nde inşa ettiği Zigana Evleri'ndeki usulsüzlüklerine göz yummayan site yönetimi, İmamoğlu ailesinin hedefi oldu. Site yönetimi için yapılan seçimli genel kurulda İmamoğlu ailesinin tüm baskılarına rağmen aday olan ve yeniden seçilen Zigana Evleri Site Yöneticisi Abdulkadir Çapanik, "Ortak alanları ve sığınakları dükkanlarına katarak usulsüzlük yapmışlar.

SON DAKİKA | İmamoğlu’ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar

Binaların yangın çıkışları kapatılarak site sakinlerinin can güvenliği tehlikeye atılmış. Bu durumları tespit edip itiraz ettiğimiz için bizi al aşağı etmek istediler. İmamoğlu ailesi site içerisinde hakkımda aslı astarı olmayan söylemlerle bizi itibarsızlaştırmaya çalıştı.

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SON DAKİKA | İmamoğlu’ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar

Pazar günü yaptığımız seçimli genel kurulda Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu adına sahte imza ile oy kullanacak kadar çirkinleştiler. Ancak geri adım atmadık, seçimi biz kazandık. Şimdi site yönetimi olarak karar aldık; İmamoğlu ailesi dükkanları 2 hafta içinde eski haline getirilmezse suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

SON DAKİKA | İmamoğlu’ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar

YANGIN ÇIKIŞLARINI KAPATILDI SIĞINAKLAR DÜKKANLARA KATTILAR

İmamoğlu ailesinin bloklara ait sığınakları ve kat maliklerinin ortak alanlarını dükkanlarına kattıkları öğrenildi. Bloklardaki sığınaklara ulaşımı sağlayan yangın çıkış kapılarının ise kapalı olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | İmamoğlu’ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar

SİTE YÖNETİMİ TESPİT ETTİ

29 Ocak 2024 tarihinde Zigana Evleri Site Yöneticisi olarak seçilen Abdulkadir Çapanik, göreve gelir gelmez site içerisinde keşif çalışması başlattı.

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