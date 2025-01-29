Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:04
SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan ölüme davetiye! Yangın çıkışlarını kapatıp sığınaklar dükkanlara kattılar
Son dakika haberi: 7 blok 196 daire ve 40 adet dükkândan oluşan Zigana Evleri projesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat'ın ilk projelerinden biri olarak biliniyor. Projedeki daireleri satan, dükkanları ise kiralayan İmamoğlu ailesinin mülkiyeti kendilerine ait olan dükkanlar için birçok usulsüz işlem yaptığı öğrenildi.