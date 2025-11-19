SON DAKİKA | İstanbullunun verileri bu merkeze aktarıldı! Attığımız adımlardan aldığımız nefesten haberleri var
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik soruşturmada, 15 milyon vatandaşı ilgilendiren bir "dijital casusluk" ağı deşifre oldu. Örgütün, "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamaları üzerinden topladığı kişisel verileri, ABD ve Almanya'daki algı merkezlerine aktararak seçmen profili oluşturduğu belirlendi. Vatandaşların her adımının anlık izlendiği sistemin yönetim panelinde ise isimleri tek tek tespit edilen yabancı uyruklu "hacker"ların bulunduğu ortaya çıktı.
