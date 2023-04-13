Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:35
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
07:50
Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı SABAH buldu! İşte FETÖ'nün firari gözbebeği Dumanlı'nın ini
Son dakika haberler: SABAH Özel İstihbarat Birimi, bu sefer FETÖ'nün en önemli propaganda araçlarından, kumpasların merkezinde yer alan Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı 8 yıldır firari olarak saklandığı ABD'deki ininde buldu. 2015'te gazete binasından matbaaya ait bir kamyonun kapalı kasasında Meriç Nehri üzerinden firar eden Dumanlı, 16 Haziran 2021 yılından beri yaklaşık 600 bin dolar değerindeki 195 metrekarelik müstakil lüks villada aylık 2800 dolarla kirada oturuyor.