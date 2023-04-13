Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’yı SABAH buldu! İşte FETÖ’nün firari gözbebeği Dumanlı’nın ini

"BİZ KAÇMAYIZ" DEDİ. MERİÇ NEHRİ'NDEN KAÇTI

Ekrem Dumanlı serbest bırakıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapıp "Biz kaçmayız" diyerek devlete meydan okumuştu. Dumanlı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Savcılığın 7 Ağustos 2015 tarihindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teknik takip edilmesi noktasında gönderdiği gizli yazı örgüt tarafından öğrenilince Ekrem Dumanlı'ya kaçması için haberdar edildiği ortaya çıkmıştı.