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Haberler Galeri Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı SABAH buldu! İşte FETÖ'nün firari gözbebeği Dumanlı'nın ini
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:50

Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'yı SABAH buldu! İşte FETÖ'nün firari gözbebeği Dumanlı'nın ini

Son dakika haberler: SABAH Özel İstihbarat Birimi, bu sefer FETÖ'nün en önemli propaganda araçlarından, kumpasların merkezinde yer alan Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı 8 yıldır firari olarak saklandığı ABD'deki ininde buldu. 2015'te gazete binasından matbaaya ait bir kamyonun kapalı kasasında Meriç Nehri üzerinden firar eden Dumanlı, 16 Haziran 2021 yılından beri yaklaşık 600 bin dolar değerindeki 195 metrekarelik müstakil lüks villada aylık 2800 dolarla kirada oturuyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’yı SABAH buldu! İşte FETÖ’nün firari gözbebeği Dumanlı’nın ini

SABAH Özel İstihbarat Birimleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa'daki en etkin firari isimleri, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak'ı teker teker görüntüleyen SABAH, bu sefer FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı ABD'de günler süren araştırmalarla saklandığı ininde bulup görüntüledi.

Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’yı SABAH buldu! İşte FETÖ’nün firari gözbebeği Dumanlı’nın ini

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarını örgüt üyelerine ulaştırmak ve medyada örgüt hakkında kara propaganda oluşturma görevi bulunan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı (59), FETÖ'nün yayın organlarına yönelik 14 Aralık 2014 yılında o dönem 'Paralel Devlet Yapılanması' olarak ifade edilen soruşturma kapsamında Zaman Gazetesi'nin binasından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’yı SABAH buldu! İşte FETÖ’nün firari gözbebeği Dumanlı’nın ini

Vatan Emniyet'te dört gün gözaltında kaldıktan sonra 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' gerekçesiyle 19 Aralık 2014'te mahkemeye sevk edildi. İlgili Hakimlik tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen Ekrem Dumanlı serbest bırakıldı.

Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’yı SABAH buldu! İşte FETÖ’nün firari gözbebeği Dumanlı’nın ini

"BİZ KAÇMAYIZ" DEDİ. MERİÇ NEHRİ'NDEN KAÇTI

Ekrem Dumanlı serbest bırakıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapıp "Biz kaçmayız" diyerek devlete meydan okumuştu. Dumanlı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Savcılığın 7 Ağustos 2015 tarihindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teknik takip edilmesi noktasında gönderdiği gizli yazı örgüt tarafından öğrenilince Ekrem Dumanlı'ya kaçması için haberdar edildiği ortaya çıkmıştı.

Son dakika | Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ’cü Ekrem Dumanlı’yı SABAH buldu! İşte FETÖ’nün firari gözbebeği Dumanlı’nın ini

5 Ekim 2015 tarihinde genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Dumanlı hakkında 11 Ekim 2015 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Paralel Devlet Yapılanması' ana soruşturması kapsamında tekrar gözaltı kararı verildi. Ancak Ekrem Dumanlı'nın 2015 yılında Yunanistan üzerinden ABD'ye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

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