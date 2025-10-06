Giriş Tarihi: 06.10.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 07:04
SON DAKİKA | Katil İsrail'den Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele: İşkence, şiddet, taciz
Son dakika haberi: İsrail tarafından alıkonulan ve diplomatik girişimler sonucu Türkiye'ye getirilen 137 aktiviste İsrail'in yaptığı insanlık dışı uygulamalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma dosyasına girdi. Aktivistler ifadelerinde, İsrail'in barbarlığını anlattı. Çıplak arama yapılıp ters kelepçe takılan aktivistler, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını söyledi. İngiliz kadın aktivist, tacize uğradığını ifade etti.