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Haberler Galeri Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilinden seçmene çirkin cevap: "Oy verdiğiniz AKP yapsın"
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:37

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilinden seçmene çirkin cevap: "Oy verdiğiniz AKP yapsın"

Son dakika haberler: Seçimden birkaç gün önce seçmenin tercihlerinden ötürü aşağılanması, tahkir edilmesiyle ilgili soruya "Bunu diyen insan değildir. Bunu CHP'li yaptı diyorlar. Hangi CHP'li yaptı ya? Böyle birini bulsak atarız" demişti. Seçimi büyük bir fark yiyerek kaybeden CHP'de dil de hemen değişti. CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun Mahmut Tanal'ı partiden atıp atmayacağı merak konusu

SABAH İNTERNET
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilinden seçmene çirkin cevap: Oy verdiğiniz AKP yapsın

7'li masa destekçisi hesapların ilk tur seçim sonuçlarını kaybetmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na oy vermesi sonrasında hakaret, küfür ve beddualarla gerçekleştirdiği insanlık dışı davranışlar büyük tepki çekmesine rağmen CHP ikinci turda da aynı. CHP'li Mahmut Tanal, hizmet talebiyle tweet atan bir vatandaşa verdiği çok çirkin cevap la gündeme geldi. CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın" yanıtını verdi.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilinden seçmene çirkin cevap: Oy verdiğiniz AKP yapsın

AĞIR BİR YENİLGİ DAHA TATTILAR

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandık başına gitti ve CHP'nin başını çektiği 8'li masa koalisyonu Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır bir yenilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

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Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilinden seçmene çirkin cevap: Oy verdiğiniz AKP yapsın

YAŞADIKLARI HÜSRAN DİLLERİNE YANSIDI

Erdoğan'ın zaferi muhalefetin hayal kırıklığı: Vatandaşa yönelik üslubu tepki çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefet hayal kırıklığına uğradı.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilinden seçmene çirkin cevap: Oy verdiğiniz AKP yapsın

SEÇİM SANCISI MAHMUT TANAL'I MİLLETE TAVIR ALMAYA KADAR GÖTÜRDÜ

Beklediği sonucu alamayan isimlerden biri de CHP'li Mahmut Tanal oldu. Sonuçların ardından Şanlıurfa Milletvekili seçilerek Meclis'e giren Tanal'a bir vatandaş, "Seçim geride kaldi. Şu Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" dedi.

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilinden seçmene çirkin cevap: Oy verdiğiniz AKP yapsın

VATANDAŞA ÇİRKİN CEVAP: "OY VERDİĞİNİZ AKP YAPSIN"

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal ise Şanlıurfa'dan vekil olmasına rağmen vatandaşa şaşırtan bir cevap verdi. Tanal, talepte bulunan vatandaşa, "Oy verdiğiniz AKP yapsın. Engellileyen mi var?" şeklinde cevap verdi.

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