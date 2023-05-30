Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilinden seçmene çirkin cevap: "Oy verdiğiniz AKP yapsın"

7'li masa destekçisi hesapların ilk tur seçim sonuçlarını kaybetmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na oy vermesi sonrasında hakaret, küfür ve beddualarla gerçekleştirdiği insanlık dışı davranışlar büyük tepki çekmesine rağmen CHP ikinci turda da aynı. CHP'li Mahmut Tanal, hizmet talebiyle tweet atan bir vatandaşa verdiği çok çirkin cevap la gündeme geldi. CHP'li Mahmut Tanal, kendisine Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın" yanıtını verdi.