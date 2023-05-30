Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:37
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
10:37
Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilinden seçmene çirkin cevap: "Oy verdiğiniz AKP yapsın"
Son dakika haberler: Seçimden birkaç gün önce seçmenin tercihlerinden ötürü aşağılanması, tahkir edilmesiyle ilgili soruya "Bunu diyen insan değildir. Bunu CHP'li yaptı diyorlar. Hangi CHP'li yaptı ya? Böyle birini bulsak atarız" demişti. Seçimi büyük bir fark yiyerek kaybeden CHP'de dil de hemen değişti. CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Urfa-Akçakale yolu için yorum yazan bir vatandaşa "Oy verdiğiniz AK parti yapsın" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun Mahmut Tanal'ı partiden atıp atmayacağı merak konusu