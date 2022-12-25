Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH'a konuştu: "25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi"

25 Aralık dosyasının en önemli delili, telefon dinlemeleri ve fiziki takiptir. Haberleşme hürriyetini kısıtlayan bu işlem çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Aksi halde kural dışı yöntemlerle elde edilen deliller kesinlikle delil olarak kullanılamaz. Kaldı ki; ses kayıtları başka delillerle de desteklenmelidir. Soruşturma dosyasında tam bir kuralsızlık hakimdir. Soruşturmayı yapanların amacı etkin bir soruşturma yürüterek maddi hakikati ortaya çıkarmaktan çok akıllarını bir dolara kiraya verdikleri terör örgütünün algı çalışmalarına destek vermek amacı taşımaktadır.



