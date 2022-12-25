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Haberler Galeri Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH'a konuştu: "25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi"
Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 06:20

Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH'a konuştu: "25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi"

Son dakika haberi: FETÖ'nün tezgahladığı 25 Aralık 2013 kumpas soruşturmasına takipsizlik kararı verip kumpasçılara dava açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 9 yıl sonra ilk kez SABAH'a konuştu: Emniyet Müdürü Hamza Tosun, o saatlerde Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Rumi Forum yöneticilerinden Sinan Dursun'la birkaç kez telefonla görüşüp talimat aldı.

Nazif KARAMAN
Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH’a konuştu: 25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Türkiye'nin en önemli projesinin müteahhitlerine yönelik kurulan 25 Aralık kumpasını bozan savcı 9 yıl sonra ilk kez konuştu. Hâlen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan deneyimli hukukçu İsmail Uçar, kumpasın bilinmeyenlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH’a konuştu: 25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi

"TAM BİR KURALSIZLIK HAKİMDİ"
"Hukuk, bir ceza soruşturması yaparken kendi kuralları içinde hareket etmek zorundadır. Bu kurallar, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiştir. Soruşturma yapılırken soruşturmanın taraflarından biri olan iddia makamı bu kurallarla bağlıdır. Şüpheli lehine ve aleyhine bütün delilleri toplamak zorundadır.

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Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH’a konuştu: 25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi

25 Aralık dosyasının en önemli delili, telefon dinlemeleri ve fiziki takiptir. Haberleşme hürriyetini kısıtlayan bu işlem çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Aksi halde kural dışı yöntemlerle elde edilen deliller kesinlikle delil olarak kullanılamaz. Kaldı ki; ses kayıtları başka delillerle de desteklenmelidir. Soruşturma dosyasında tam bir kuralsızlık hakimdir. Soruşturmayı yapanların amacı etkin bir soruşturma yürüterek maddi hakikati ortaya çıkarmaktan çok akıllarını bir dolara kiraya verdikleri terör örgütünün algı çalışmalarına destek vermek amacı taşımaktadır.

Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH’a konuştu: 25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi

"GÜLEN BİZZAT YÖNETTİ, TALİMATLARI O VERDİ"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'un darbe operasyonu saatinde Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Rumi Forum yöneticilerinden Sinan Dursun'la birkaç kez telefonla görüşüp talimat aldığı tespit edilmiştir. Soruşturmada sırf Başbakanın ve MİT Müsteşarının görüntülerini elde edebilmek için konuyla ilgisi olmayan Narkotik Şube görev almıştır.

Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH’a konuştu: 25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi

"SORUŞTURMACILAR FETÖ'CÜYDÜ, ÖRGÜT TALİMATLARINI UYGULADILAR"
Dinleme kararları yasa ve yönetmeliğe aykırı şekilde alınmış ve uygulanmıştır. Soruşturmayı yapan emniyet mensuplarının, savcının, hakimlerin ve TİB görevlilerinin terör örgütü mensubu olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütü mensuplarının hukuki zeminden yararlanarak tamamen örgüt kuralları ve hiyerarşisi içinde yürüttüğü soruşturmaya itibar edilmesi hukukun kabul edeceği bir durum değildir.

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