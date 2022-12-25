Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
06:20
Son dakika: Kumpası soruşturan savcı 9 yıl sonra SABAH'a konuştu: "25 Aralık’ı Gülen yönetti talimatları o verdi"
Son dakika haberi: FETÖ'nün tezgahladığı 25 Aralık 2013 kumpas soruşturmasına takipsizlik kararı verip kumpasçılara dava açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 9 yıl sonra ilk kez SABAH'a konuştu: Emniyet Müdürü Hamza Tosun, o saatlerde Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Rumi Forum yöneticilerinden Sinan Dursun'la birkaç kez telefonla görüşüp talimat aldı.